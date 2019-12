Op pad met busspotters Julien en Ruben: 'Deze rijdt echt heel lekker'

'Dit is de nieuwe streekbus van Mercedes Citaro', zegt Julien Otten (21) tegen Ruben Smit (27). Beiden staan ze gewapend met een smartphone op het hoofdstation in Groningen bussen te filmen.

De busspotters zijn speciaal naar Groningen gekomen om de nieuwe vloot van Qbuzz te bewonderen. Vanaf zondag rijden er 164 nieuwe elektrische bussen door Stad en Ommeland.

Relaxt reizen

Otten moest er vroeg voor uit zijn bed om de nieuwe bussen in levende lijve te zien. 'Ik kom uit Borne en ben om tien voor acht vertrokken.'

Als bijna vanzelfsprekend reist Otten met het openbaar vervoer. 'In het weekend ga ik altijd met het openbaar vervoer. Ik vind het een relaxte manier van reizen.'

Beide mannen zijn niet de enige op busfans die op het Hoofdstation rondlopen. Zo'n tien fans lopen met een camera in de aanslag langs de nieuwe bussen.

Bijzondere bus

Smit komt uit Emmen en hoefde minder kilometers te maken. Hoewel de nieuwe bussen ook in Drenthe rondrijden, wilde hij per se naar Groningen. 'Hier rijdt een speciale bus die ik wilde zien.'

Het gaat om Franse bus van Heuliez. 'Het is de eerste die in Nederland rijdt', zegt Smit. 'Hij is heel mooi. Hij heeft een aparte voorkant waardoor hij heel bijzonder is.'

Oliebol

'Hoe laat vertrekt de Heuliez vanaf de Grote Markt?', vraagt Otten aan Smit. 'Over ongeveer tien minuten', zegt Smit, die bijna alle bustijden uit zijn hoofd kent. 'Op de middelbare school vroegen mijn klasgenootjes ook altijd hoe laat hun bus vertrekt.'

De beide mannen hebben net genoeg tijd om op de grote nog een oliebol te kopen. Als de laatste hap is weggeslikt en de poedersuiker van de wangen is geveegd, is het tijd voor een testrit met de Heuliez.

Indrukwekkend

'Bliep, bliep', klinkt het als de passagiers instappen op lijn 4 naar Beijum. Als de busfans instappen is het even stil. 'Wij hebben een dagkaart gekocht. Dat is vandaag wel handig omdat we steeds overstappen om zoveel mogelijk bussen te testen', is de uitleg de heren.

Eenmaal onderweg kijken Smit en Otten hun ogen uit. 'Mooi, heel mooi', zegt Otten terwijl hij tegen zijn smartphone praat. Elk moment wordt vastgelegd voor zijn vlog. 'Een routekaart boven de deur. Ideaal', zegt hij even later, opnieuw tegen zijn smartphone.

Genieten

Smit geniet ondertussen van de rit. 'Deze bus rijdt echt heel lekker. Je hoort 'm bijna niet en hij trekt heel snel op.' Het was de trip naar Groningen meer dan waard. 'Zeker weten. Straks nog even foto's maken van deze bus en terug naar huis.'

Lees ook:

- Dit is er vanaf vandaag anders in de bus

- Groot deel van bussen rijdt nu elektrisch: 'Geen lawaai meer aan de kop'