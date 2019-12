Donar blijft in Den Helder ruim aan de goede kant van de score

De Groningers bezetten na deze zege de tweede plaats in de Dutch basketball league met achttien punten uit twaalf gespeelde duels.

Vader Jason Dourisseau

Bij Donar ontbrak Jason Dourisseau die pas volgend kalenderjaar weer in actie kan komen. Hij is herstellende van bovenbeenblessure. Goed nieuws in huize Dourisseau was overigens de geboorte van zijn zoon Amaury Julian Richard.

Scherp begin

Donar begon scherp aan de wedstrijd in Noord-Holland en stond vanaf minuut één op voorsprong. Na het eerste kwart was het 17-23. In het tweede kwart ging Donar door en breidde de voorsprong uit tot zeventien punten: 32-49.

Verschil in tact

Na de onderbreking bleef het verschil grotendeels in tact. Aan het einde van het derde kwart was de tussenstand 53-67. In de laatste twintig minuten speelden de Groningers het duel geroutineerd uit. Topscorer aan de kant van Donar was Andrew Smith met zeventien punten, Shane Hammink en Thomas Koenis tekenden allebei voor vijftien punten.

Bekerduel

Aanstaande woensdag 18 december staat voor de ploeg van coach Erik Braal het volgende duel alweer op het programma. Een uitwedstrijd tegen BV Hoofddorp in de vierde ronde van het nationale bekertoernooi. De tip-off is om 19.30 uur.

