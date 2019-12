'Een chauffeur kan vergeten op te laden, dat is het spannende van vandaag'

Busvervoerder Qbuzz heeft een team van zo'n zestig man paraat staan om in de gaten te houden of alles soepel verloopt, nu niet alleen de dienstregeling maar ook de indeling van de bussen is veranderd. 'Maar het is wonderbaarlijk rustig', zegt woordvoerder Michel van der Mark.

'De generale repetitie gisteren ging ook al goed. Nu rijdt ook alles punctueel', zegt Van der Mark maandagmorgen bij het Hoofdstation in Stad. Een dag eerder gingen de wijzigingen in, maar op zondag rijden er veel minder bussen en zijn er minder passagiers.

Ongeveer de helft - 164 bussen - van het wagenpark van Qbuzz rijdt nu elektrisch. 'Alles is 's nachts goed geladen. Het is allemaal nieuw, we kijken continu mee.'

Opladen

Gedurende de dag moeten de bussen aan de oplader. 'We weten precies wanneer en hoe ze leeglopen. Een chauffeur kan vergeten op te laden, of een laadpunt doet het niet. Dat is het spannende van vandaag.'



Buschauffeur Hendrik van der Meer (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Pinnen

Daarnaast kan nergens meer met contant geld betaald worden. Wel kan in de bussen gepind worden, terwijl Qbuzz erop inzet dat mensen vooral met de OV-chipkaart reizen. En dat bevalt buschauffeur Hendrik van der Meer wel.

'Geen contant geld meer, dat scheelt heel veel tijd. We kunnen relaxter rijden, dat verneem je wel.'

'Heel stil'

Dat geldt ook voor het elektrisch rijden. 'De bus is heel stil, dat valt echt op. Ik hoor de passagiers er ook over. Het zoeft net als een tram, ik ben er wel positief over.'

Ook reiziger Madelon ziet het helemaal zitten. 'Steeds meer elektrisch rijden, dat is goed voor het milieu. En het is iets stiller.'



