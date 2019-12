No Surrender-leider Kuipers heeft navelbreuk; advocaat wil uitstel rechtszaak

Kuipers wordt verdacht van afpersing, diefstal met geweld, mishandeling en het leiding geven aan een criminele organisatie.

Eerder uitstel

De zaak werd eerder al eens uitgesteld omdat zijn advocaat met een virus in Thailand zat. Nu is de advocaat in goede gezondheid, maar zit zijn cliënt dus in de lappenmand. Kuipers heeft op 18 december een spoedafspraak bij de chirurg en moet de komende tijd plat blijven liggen, meldt zijn advocaat. De No Surrender-leider heeft een aanwezigheidsplicht, maar kan vanwege zijn aandoening niet bij de rechtszaak zijn.

Meerdere verdachten

In juni waren er al twaalf dagen uitgetrokken voor het proces, maar die kwamen toen te vervallen omdat Kuipers' advocaat er niet was. Niet alleen Kuipers stond toen terecht, ook No Surrender-oprichter Klaas Otto moest verschijnen samen met Rico R. en Theo ten V. Zij worden allen verdacht van het leiden van een criminele organisatie.

Voor het huidige proces zijn drie dagen uitgetrokken. Wanneer de zaak tegen Kuipers nu verder gaat, is nog niet bekend.

