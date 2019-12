OM: Henk Kuipers moet naar rechtbank komen of wordt opgepakt

Dat meldt de officier van justitie in de rechtszaak tegen voormalig No Surrenderbaas Henk Kuipers. Kuipers staat de komende drie dagen in Groningen terecht voor diefstal met geweld, afpersing en het leiden van de motorclub No Surrender. Die club is eerder dit jaar verboden door de rechtbank Assen.

Eerste hulp

Complicerende factor: Kuipers zit momenteel op de eerste hulp van het ziekenhuis in Emmen vanwege een navelbreuk. Zijn advocaat Roy van der Wal is geïrriteerd over de gang van zaken. 'Mijn cliënt is ziek', zegt hij.

Niet op de hoogte

De officier van justitie betwist dat niet, maar vindt het niet kunnen dat het OM en de rechtbank hier niet van op de hoogte was tot maandagmorgen vroeg. Kuipers heeft al langere tijd last van de navelbreuk. Op doktersadvies ligt hij plat, maar de medische stukken ontbreken bij de rechtbank.

De zaak is tot 16:00 uur aangehouden, in afwachting van medische stukken.

Twee opties

Het OM schetst twee opties. Of Kuipers komt naar de rechtbank en zijn strafzaak begint alsnog, of Kuipers wordt aangehouden en vastgezet. Hij was eerder vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij bij zijn zaak aanwezig zou zijn. Nu hij zich daar niet aan houdt, kan hij opgepakt worden. Dat zou betekenen dat hij verder wordt behandeld in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.

