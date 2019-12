Huurders schimmelwoningen eisen vergoeding stookkosten: 'Angst voor de rekening'

De woningen aan de Gerrit Raapstraat en de Pieter Veningastraat in Appingedam zitten vol schimmel en zijn zo slecht geïsoleerd dat er niet tegenaan valt te stoken, zegt Jürgen Romeling namens de bewoners.

'De meeste mensen durven hun kachel niet aan te zetten omdat ze enorm bang zijn voor de eindafrekening. Ze zitten thuis bij 17 graden, maar betalen 250 euro per maand voor gas en licht. Marenland moet een gebaar maken door die stookkosten te vergoeden.'

Dubbel slachtoffer

Onlangs kwam naar buiten dat zo'n negentig huizen last hebben van schimmel. De woningen worden mogelijk versterkt, waardoor Woongroep Marenland nog geen groot onderhoud aan de huizen heeft verricht.

'Deze mensen zijn eigenlijk dubbel slachtoffer van de aardbevingsproblematiek', zegt Romeling namens zijn medebewoners.

Na berichtgeving in de media en Kamervragen van de SP en PvdA stuurde Marenland afgelopen donderdag een brief naar de huurders. Directeur Gerke Brouwer bood daarin zijn excuses aan voor het uitblijven van maatregelen en kondigde aan dat de problemen vanaf volgende maand worden aangepakt.

Problemen duren voort

Toch was dat de bewoners niet naar de zin. Volgens hen zijn de problemen al in 2013 bekend bij Marenland. Daarom liep een groepje boze huurders vanochtend vanaf de Nicolaïkerk naar het kantoor van Woongroep Marenland voor een gesprek.

'We zijn blij dat directeur Gerke Brouwer bevestigt dat er problemen zijn. Dat is een mooi begin. Maar het echte begin is eigenlijk als we de kachel aan kunnen zetten. Het hele proces om te kijken wat ze kunnen doen, gaat nog tijden duren. Ondertussen zitten die mensen in een huis vol schimmel. Hun motto is 'sociaal, betrokken en betrouwbaar'. Laat dan maar zien dat je het meent.'

Voor kerst duidelijkheid

In een reactie laat woordvoerster Esmee Dekker van Woongroep Marenland weten dat 'het dossier met klachten en eisen uitgebreid doorgelezen wordt.'

'Voor de kerst komen we met een reactie. Dat hebben we vanochtend beloofd. Of we de stookkosten zullen vergoeden, laten we eerst aan de huurders zelf weten.'

