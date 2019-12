Onderzoek: 1 camera voor 122 Groningers

In de provincie Groningen zijn 4781 bewakingscamera's in gebruik. Voor zover bekend tenminste. Want waarschijnlijk zijn het er meer, maar staan ze niet allemaal officieel geregistreerd bij de politie.

Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl.

Omgerekend komt bovengenoemd getal neer op 1 camera voor iedere 122 Groningers. Daarmee is Groningen de provincie met relatief gezien de minste bewakingscamera's. In andere provincies zijn meer camera's per inwoner.

Nog wat meer cijfers:

In de stad Groningen staan, van alle 12 Groningse gemeenten, veruit de meeste beveiligingscamera's geregistreerd: 1779. In Het Hogeland worden op 442 camera's beelden vastgelegd en Midden-Groningen maakt de top-3 compleet met 435 camera's. Cameradichtheid De cameradichtheid is het hoogst in Stadskanaal. Per 10.000 inwoners telt die gemeente 117 beveiligingscamera's. Ook Appingedam (116), Westerwolde (108) en Delfzijl (104) hebben meer dan 100 camera's per 10.000 inwoners. In de gemeente Groningen zijn het er 77.

Bron: VPNGids.nl

Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal bewakingscamera's in de toekomst alleen maar toeneemt. David Janssen, mede-eigenaar van VPNGids.nl en initiatiefnemer van het onderzoek, volgt de ontwikkelingen met zorg. 'Het is niet tegen te houden, maar we willen mensen wijzen op de consequenties.'

Veiligheid tegenover privacy

'Sinds de invoering van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) gelden voor cameratoezicht dezelfde regels voor overheden, bedrijven en particulieren', zegt Janssen. 'Er geldt een registratieplicht, een bewaarplicht voor beelden, op een bordje moet staan dat je wordt gefilmd, enzovoort. De Autoriteit Persoonsgegevens moet hierop toezicht houden, maar met zoveel camera's is dat vrijwel onbegonnen werk.'



'Wie hebben er toegang tot de camera's? Wat als data in verkeerde handen vallen?' vraagt Janssen zich hardop af. 'Camera's kunnen van pas komen voor de politie, maar de privacy komt wel steeds meer in het gedrang.'

Slimme deurbellen

Als voorbeeld noemt Janssen de opmars van de 'slimme' deurbellen. Via een videoverbinding kan de bewoner op zijn telefoon zien wie er voor de deur staat, ook als hij niet thuis is. 'Er zijn gemeenten die daarvoor subsidie geven om de veiligheid in de straat te vergroten. Maar anoniem over straat gaan wordt zo steeds moeilijker.'