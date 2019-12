Verzekeraar looft beloning uit voor tip brandstichting Karrepad

De verzekeraar van basisschool Karrepad in de stad Groningen looft een beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader(s) van de brandstichting in de gymzaal van de school.

Die brandde op de avond van zaterdag 16 november uit. Een dag later sprak de politie het vermoeden uit dat de brand is aangestoken. Het was namelijk al de vijfde brand in anderhalve dag tijd in de Groningse Korrewegwijk.

Advertentie in de krant

De nieuwe oproep om tips wordt gedaan via een advertentie in de Gezinsbode. Die is in opdracht van de verzekeraar geplaatst door bureau Stekelenburg in Breda. Dat onderzoekt in het hele land brandschades, zowel de aard van de brand als de eventuele verantwoordelijken.

'Belonen werkt'

Volgens een woordvoerder van dat bureau komt het enkele tientallen keren per jaar voor dat ergens in Nederland zo'n oproep wordt gedaan:

'En het werkt ook. Precieze cijfers hebben we niet, maar het gebeurt regelmatig dat we dankzij zo'n beloning achter de daders van een brandstichting komen.'

Welk bedrag?

De hoogte van de beloning is nog niet bekend. Het bedrag wordt pas vastgesteld als de schade van de brand helemaal is afgehandeld.

Lees ook:

- Politie ontvangt tips en camerabeelden na schoolbrand Karrepad

- Brand basisschool Karrepad vermoedelijk aangestoken