App moet jongeren interesseren voor het Nedersaksisch

Weet jij wat het Groningse woord is voor 'waagstuk', 'Cornelia' of 'brompot'? Misschien nog belangrijker, wil je dat weten? Misschien is de Woordwies-app dan wat voor jou.

Woordwies is een spelletje waarbij je de Groningse vertaling van een Nederlands woord moet geven. Doe je dat goed dan krijg je een foto van een oude Groninger kerk te zien.

De app is tot stand gekomen door samenwerking van het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC) en vergelijkbare organisaties in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. 'De app is een soort taalspelletje waarmee je kennis kan nemen van allerlei varianten van het Nedersaksisch', vertelt Henk Scholte als vertegenwoordiger van het CGTC.

Drents, Twents, maar ook Gronings

'De app is gratis te downloaden', vervolgt Scholte. 'Met de app kan je kijken hoe bijvoorbeeld het Drents in elkaar zit of het Twents, maar je kan ook kiezen voor het Gronings. Er wordt trouwens wel wat van de gebruikers verwacht, maar een spelletje moet ook niet te eenvoudig zijn.'

Als we de app hebben gedownload en beginnen te spelen is het eerste woord dat we in het Gronings moeten vertalen 'waagstuk'

'Dat is knel'

'Ik zou het niet weten', reageert Scholte direct, maar gelukkig geeft de app zelf het antwoord: woag. Het volgende woord dat verschijnt is niet zozeer een woord als wel een vrouwennaam: Cornelia. 'Dat is Knel', fluistert Scholte in.

De app zegt echter dat het 'Kee' is.

Neefje van zeven

'We moeten met de tijd mee', antwoordt Scholte op de vraag waarom de app er moest komen. 'Dit is iets waarmee je jongeren voor het Nedersaksisch kunt interesseren. Ik heb de app een paar dagen op proef en ik had zelfs een neefje van zeven jaar die er al mee speelde.'

De app Woordwies is gratis te downloaden in de App Store en bij Google Play. De app is overigens gemaakt door het bedrijf Grendel Games uit Friesland.

En een brompot in het Gronings is overigens een 'nirt'.