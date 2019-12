Onrust om wisselwoningen kan versterking Loppersum vertragen

Bewoners van de Zwartelaan in Loppersum zijn tegen de komst van 25 wisselwoningen in hun straat. Een gang naar de rechter kan de versterking in het dorp ophouden.

De bewoners hebben inmiddels al een bezwaar ingediend bij de gemeente.

Drukker verkeer

Vanwege de versterking van huizen moet een deel van de gedupeerden tijdelijk naar een ander huis. Loppersum heeft daar vijftig extra wisselwoningen voor nodig. Daarvan komt de ene helft aan de Wirdumerweg en de andere helft aan de Zwartelaan.

Omwonden van de Wirdumerweg lieten eerder dit jaar al weten tegen de komst van de wisselwoningen te zijn. Ze vrezen drukker verkeer en zijn bang het vrije uitzicht over de landerijen te verliezen. In overleg met hen is gekozen voor een plek net even buiten het dorp.

Autolampen in ramen

Bewoners van de Zwartelaan zijn ook bang voor onveilige verkeerssituaties. Met de komst van de wisselwoningen wordt het drukker in de straat.

'Vooral als het donker is, zal dit veel hinder voor ons geven', schrijft één van hen in een brief aan de gemeenteraad. 'Onze kamer is recht voor de Kwekersweg gesitueerd. Hierdoor schijnen er veelvuldig autolampen in onze ramen. Dit is voor ons niet aanvaardbaar.'

Brug weer open

Loppersum Vooruit maakt zich zorgen om de onrust. 'Als deze mensen stappen ondernemen, houden ze de komst van 25 wisselwoningen tegen. Bijna 75 huishoudens wachten op een wisselwoning. Dat schuift dan op', zegt raadslid Wim Hartlief maandagavond.

Hij stelt als oplossing voor om de klapbrug bij het Wijmerspad open te stellen voor auto's. Nu is dat enkel voor fietsers en voetgangers toegankelijk. Daardoor kan het verkeer via meerdere kanten de wijk uit.

Veel gesprekken

Volgens wethouder Pier Prins (CDA) heeft de gemeente hier al veel gesprekken gehad met de bewoners aan de Zwartelaan. 'We hebben samen met hen besluiten en maatregelen genomen. Zo gauw bewoning plaatsvindt, gaan we de knelsituaties zo snel mogelijk evalueren.'

Brug niet open

De klapbrug herstellen gaat de gemeente niet doen, zegt Prins: 'Dit was één van de drie opties. Op basis van de mening van omwonenden en een verkeersdeskundige hebben we deze keuze gemaakt.'

De bezwarencommissie van de gemeente neemt de bezwaren nu onder de loep. Mochten die worden afgewezen, dan kunnen de bewoners naar de rechter. Een eventueel hoger beroep volgt bij de Raad van State.

Risico

Prins laat weten dat de wisselwoningen op eigen risico van de initiatiefnemer gebouwd kunnen worden, als de vergunning is afgegeven. Als de rechter of Raad van State de bewoners echter in het gelijk stelt, zou dat kunnen ervoor kunnen zorgen dat de wisselwoningen weer weggehaald moeten worden.

