Raad Veendam stemt in met bedrijveninvesteringszone

Een bedrijveninvesteringszone is voor de centrumwinkeliers in Veendam een stap dichterbij gekomen.

De gemeenteraad van Veendam heeft ingestemd met de maatregel, die ondernemers meer zeggenschap zal geven over de middelen voor centrumactiviteiten.

Tot dusver heft de gemeente Veendam reclamebelasting en hevelt dat geld vervolgens over naar de centrumwinkeliers. Die besteden dat geld voor het organiseren van activiteiten. Nadeel van dit systeem: wanneer een winkelpand leegstaat, wordt er geen belasting geheven en heeft het fonds minder inkomsten.

Geld direct beschikbaar

Bij een Bedrijveninvesteringszone levert een leegstaand winkelpand wel geld op, want pandeigenaren worden dan aangeschreven. Bovendien wordt het geld direct beschikbaar gesteld aan de ondernemers, die zich hebben verenigd in Ondernemersvereniging Veendam Centrum (OVC).

'Ondernemers hebben meer vrijheid over de beschikking van het geld', erkent wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen).

'Deze investeringszone is op basis van het percentage onroerendzaakbelasting. Reclamebelasting wordt alleen geheven als er een naam zichtbaar is op de openbare weg. Bij een BiZ gaat de nota eerst naar de winkel. Staat die leeg, schuift de nota door naar de vastgoedeigenaar en levert dit dus uiteindelijk meer op.'

Grondig aangepakt

De maatregel volgt na een periode waarin de gemeente Veendam in samenspraak met de winkeliers het centrum grondig heeft aangepakt. Zo is het pleingedeelte voor het gemeentehuis verrijkt met onder meer een fontein en is de Promenade aangepakt.

De centrumwinkeliers hopen met de komst van een bedrijveninvesteringszone dat ze meer zeggenschap hebben over de besteding van het geld en dat er daardoor meer activiteiten in het centrum van Veendam worden georganiseerd.

Leegstand tegen gaan

Dit om de leegstand in Veendam tegen te gaan. Voorzitter Joseph Kremer (OVC) vertelde onlangs dat de leegstand in Veendam is toegenomen tot 33 procent. Schmaal denkt dat de bedrijveninvesteringszone kan helpen om het centrum van Veendam een duwtje in de goede richting te geven.

'Het vehikel helpt ook dat ondernemers met gemeente en de vastgoedeigenaren structureel om tafel te gaan', zegt hij. 'Dat was altijd gelukt met de ondernemersvereniging en de vastgoedeigenaren komen er nu ook bij. Dat helpt allemaal mee om het winkelcentrum weer levendig te maken.'

Niet rijk

Toch rekent Schmaal zich niet rijk. 'De tijd van oogsten moet nog komen. Het is een taai proces.' Schmaal legt uit dat de gemeente nu bezig is met het compacter maken van het winkelcentrum. 'We willen in de toekomst het Kerkplein verder aanpakken. We hebben nog genoeg ideeën om het centrum verder te versterken.'

Politiek gezien is er dus draagvlak voor de BiZ. De leden van de Ondernemersvereniging Veendam Centrum stemmen in februari volgend jaar over het voorstel.

