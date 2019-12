Vandalisme op station Veendam dag na sluiting kiosk

Het servicepunt op het station werd zondag definitief gesloten. Een dag later werden er vernielingen op het station gepleegd.

Glasscherven

Maandagmorgen werden glasscherven op het station gevonden. De enige kaartjesautomaat is met vuurwerk bewerkt. Hij zou niet meer werken.

Het consumentenplatform ziet een verband tussen het vandalisme en het sluiten van de winkel. 'Het is té toevallig', zegt Edzard Dijkman van het consumentenplatform. Een gebrek aan sociale controle zou ervoor zorgen dat grotere groepen hangjongeren zich ophouden op het station.

Vandalisme werd al gevreesd

De kiosk werd tot voor kort bestierd door medewerkers van werkvoorzieningsschap Wedeka. 'De medewerkers van de winkel vreesden al vernielingen na de sluiting', zegt Dijkman.

'Voordat er een kiosk was, was er vaak sprake van vandalisme op het station. De kiosk werd volgens het consumentenplatform gesloten, omdat het openhouden niet was opgenomen in de nieuwe ov-concessie die zondag inging.'

Gemeente reageert niet

Het consumentenplatform heeft de afgelopen periode meermalig de gemeente gevraagd het winkeltje open te houden. Tot nu toe kwam er geen reactie vanuit het gemeentehuis. 'Het frustreert gigantisch', zegt Dijkman

Dinsdag kan de gemeente een nieuwe brief tegemoet zien. 'We willen kijken wat we kunnen doen. We voelen ons machteloos.'

Dijkman vindt dat de kiosk zou moeten heropenen. In de toekomst komen meer bus- en treinverbindingen met Veendam. 'Het station is een overstappunt, het moet aantrekkelijk zijn. Die winkel wordt onmisbaar.'

