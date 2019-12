Oldambt heeft extra bezuinigingsplan van 1,3 miljoen euro klaarliggen

Het bezuinigingsplan is nodig om tot een sluitende begroting te komen.

De provincie Groningen keurde de begroting van Oldambt eerder af. De gemeente wilde structurele tekorten dekken met eenmalige inkomsten. Dat accepteerde de provincie niet.

In get slechtste scenario verdwijnt per 2023 de schaapskudde, krijgen arme gezinnen geen kledingbonnen meer ter waarde van 75 euro per kind en is ook de subsidie voor de lokale omroep verleden tijd. Een groot deel van de rest van de maatregelen is te lezen in dit bericht.

Bezuiniging

De gemeente Oldambt staat er financieel slecht voor. Zo slecht, dat de raad in november akkoord gaat met een bezuinigingsslag van ruim vijf miljoen euro. Wat de raad op dat moment niet verwacht, is dat de provincie niet zo enthousiast is over de begroting die Oldambt presenteert.

Onderdeel van het maatregelenpakket is het verkopen van Enexis-aandelen. Oldambt heeft voor een geschatte waarde van 26 miljoen euro aan aandelen op de plank liggen. Het plan is om voor 1,3 miljoen euro te verkopen, waarmee tekorten in de jeugdzorg kunnen worden gedekt. Daar steekt de provincie een stokje voor. Het verkopen van aandelen is namelijk geen structurele maatregel.

Nieuwe maatregelen

Oldambt moet dan op zoek naar nieuwe maatregelen. De gemeente bekijkt alle mogelijkheden en komt onder andere uit bij het wegbezuinigen van de schaapskudde, het minder uitvoeren van groenonderhoud en zelfs het sluiten van een openbaar toilet en fonteinen.

Die laatste twee bezuinigingen zijn tekenend voor de slechte financiële situatie. Met het weghalen van het openbaar toilet en de fonteinen wordt 'slechts' 13.000 euro bespaard. Op een plan van 1,3 miljoen euro.

Voor alle aangekondigde maatregelen die in het plan worden beschreven, geldt dat die alleen worden getroffen wanneer Den Haag niet met geld over de brug komt. Mocht dat het geval zijn, dan gaan de maatregelen per 2023 in.

