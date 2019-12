Lois Abbingh met gouden handbalploeg gearriveerd op Schiphol (update)

De dames werden afgelopen zondag wereldkampioen in Japan.

Voor het eerst

De handbalvrouwen veroverden voor het eerst de wereldtitel. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade greep het goud door in een zinderende finale Spanje te verslaan. Het verschil was één doelpunt: 30-29. De winnende treffer werd gemaakt door Abbingh.

Vader en moeder Abbingh

De ouders van Abbingh stonden op Schiphol te wachten. Ze waren om kwart voor drie vertrokken. 'We zijn enorm trots, wat een prestatie van die meiden', zegt vader Abbingh. 'We hebben hier al eerder gestaan, voor een zilveren medaille. Nu sta je hier met goud en dat is zo mooi, zo verdiend. Er zijn thuis absoluut tranen gevloeid. Na zo veel jaren net niet en nu wel. Ja, de emotie was hoog.'

In het hotel is het zeker wel even goed los gegaan. We hadden een bar voor ons alleen en dat was maar goed ook Lois Abbingh-wereldkampioen handbal

'Mooi dat iedereen hier is'

Lois Abbingh zelf is verrast door de ontvangst. 'Ik had dit nooit verwacht zo. Dit is wel de vermoeiendste dag van het toernooi', lacht ze. In het vliegtuig heeft ze wel geslapen. 'Iedereen was knock-out. In het hotel in Japan is het zeker wel even goed los gegaan. We hadden een bar voor ons alleen en dat was maar goed ook.'

Volgens Abbingh is de afgelopen maand echt een 'rollercoaster' geweest. 'Je zit vier weken in een bubbel en dan kom je hier. Dat is wel even omschakelen. Een maand zonder mijn familie en vriend is ook lang, dus het is mooi dat iedereen hier is.'

Nominatie

De handbalsters, die zich met de wereldtitel ook meteen hebben geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar, kunnen zich gaan opmaken voor een feestje. Sportkoepel NOC*NSF maakte maandag bekend dat de ploeg alsnog is genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar. Het sportgala vindt woensdag plaats in Amsterdam. 'Supermooi', zegt Abbingh daarover. 'Ik vind die nominatie ook absoluut verdiend.'

Dit artikel is uitgebreid met een reactie van Lois Abbingh.

