Jan Nieboer is 'niet onder de indruk' van duizend pagina's dik dossier over windmolenterreur

Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond, verdachte in de zaak rond de windmolenterreur, zegt niet onder de indruk te zijn van het dossier dat door het Openbaar Ministerie is samengesteld.

Het dossier beslaat zo'n duizend pagina's. Op 30 januari is er een regiezitting in de rechtbank in Assen. Dat meldt RTV Drenthe.

Onderzoekswensen of getuigen

Het dossier is inmiddels gedeeld met Nieboer's advocaat Evert van der Meer. 'Het is best een omvangrijk dossier en het gaat me wel een aantal dagen kosten om het door te spitten. Hoe ik er inhoudelijk tegenaan kijk, kan en wil ik nu niet zeggen. Dat bewaar ik voor de regiezitting', aldus Van der Meer.

Bij de regiezitting kunnen het OM en de verdediging aangeven of ze nog onderzoekswensen hebben of getuigen willen horen. De zitting staat nu voor 30 januari gepland, zo bevestigt Bart Olmer van het Openbaar Ministerie.

Dreigbrieven

Het OM verdenkt Nieboer en de nog altijd vastzittende Jan H. uit Meeden van betrokkenheid bij het versturen van dreigbrieven aan bedrijven die betrokken zouden zijn bij de aanleg van windparken. Jan H. wordt ook verdacht van het dumpen van asbest. Nieboer werd na zes weken voorlopige hechtenis weer vrijgelaten en heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is.

'Geen hard bewijs'

In tegenstelling tot zijn advocaat wil Nieboer wel zeggen wat zijn eerste indruk is van het dossier dat het OM heeft opgebouwd. 'Ze hebben geen hard bewijs. Het OM heeft alleen een Zwitserse deskundige die mijn aantekeningen heeft vergeleken met de teksten in de dreigbrieven. Zij zegt dat er zeventig procent kans is dat de teksten van dezelfde auteur zijn. Nou, daar ben ik bepaald niet van onder de indruk.'

