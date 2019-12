Voor Elkaar: Cor staat liever niet in het zonnetje

Tot kerst staat RTV Noord in het teken van de actie Voor Elkaar, waarbij Groningers die zich belangeloos inzetten voor een ander in het zonnetje worden gezet.

Volgens Wouter Nijland verdient Cor Bos wel een bloemetje. Cor is een goede vriend en staat altijd klaar voor iedereen.

Verslaggever Elwin Baas ging daarom met het bloemetje naar de voormalig zusterflat van het Beatrixoord in Haren.

'Sla me niet in elkaar'

Cor zit met de armen over elkaar. 'Cor is een hele inspirerende persoonlijkheid', vertelt Wouter. 'Hij zet zich altijd op allerlei manieren in voor andere mensen. Dit verdient een bloemetje en een dikke duim omhoog.'

'Wat loif ja', is de eerste reactie van Cor, als hij het bloemetje uit handen van Wouter krijgt.

Zelf houdt Cor niet zo van om in de belangstelling te staan. 'Sla me niet in elkaar', lacht Wouter. Cor kan er ook wel om lachen, maar even later worden de emoties hem toch even te veel.

