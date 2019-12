Boeren halen opgelucht adem na overleg in politiek Den Haag

Het gaat om boeren die voor eind mei hun bedrijf al hadden uitgebreid of daarmee bezig waren. Ze hadden daarvoor geen natuurvergunning nodig, maar moesten het alleen melden. Door het stikstofbesluit was het onduidelijk of die uitbreidingen wel legaal waren.

Overleg met Rutte

Deze 3300 boeren kunnen nu opgelucht ademhalen, omdat dinsdag tijdens het overleg tussen minister-president Rutte, landbouwminister Schouten en het boerencollectief is afgesproken dat ze niet aangepakt zullen worden.

'Heel belangrijk'

'Dat vind ik echt heel belangrijk', zegt Trienke Elshof van LTO Noord over dat overleg. 'Want als het illegaal zou zijn en de provincies zouden handhaven, zou het kunnen betekenen dat je bedrijf stil komt te liggen. Die onzekerheid is niet goed. Boeren en boerinnen worstelen daar op dit moment echt mee.'

Meer afspraken

Volgens Elshof zijn er meer afspraken gemaakt met politiek Den Haag, maar de exacte inhoud wil ze nog niet prijsgeven.

'We bieden een reductie van de ammoniak aan en vragen daar wat voor terug. Daarover hebben we ook afspraken gemaakt en onze achterban kijkt nu of dat voor hen acceptabel is voor een akkoord.'

De achterban waarover Elshof praat, is het Landbouw Collectief dat bestaat uit dertien boerenorganisaties.

