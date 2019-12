Boeren blazen acties voor morgen af (update)

De boerenactiegroep wilde protesteren bij distributiecentra en supermarkten, maar ziet daar van af na de gerechterlijke uitspraak vandaag, zegt Postma. Hij zegt dat op persoonlijke titel, omdat hij niet namens FDF mag spreken.

De rechtbank in Lelystad besliste dinsdag dat de boeren wel mogen actievoeren, maar niet de bevoorrading van supermarkten mogen platleggen. Doen ze dat wel, dan volgt een dwangsom van 100.000 euro per locatie.

Hoger beroep

Farmers Defence Force wil in hoger beroep tegen de uitspraak, voordat er volgende acties volgen. Dat hoger beroep zal dit jaar niet meer dienen. Een zogeheten 'turbospoedappèl' is niet mogelijk mede omdat een 'spoedeisend belang' ontbreekt, meldt het hof in een schrijven aan het FDF. 'Het wijzen van arrest voor het einde van het jaar is niet realistisch', voorspelt het hof.

Acties gericht op supermarktbranche

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel stapte naar de rechter na berichten dat de actiegroep van boeren de bevoorrading van supermarkten in de week voor Kerst wilden platleggen.

Farmers Defence Force ontkende maandag tijdens de zitting dat ze de centra willen blokkeren, maar kondigde wel 'dynamische' acties aan die zich zouden richten op de supermarktbranche.

Beter verdienmodel afdwingen

De boeren zijn het niet eens met het kabinetsbeleid omtrent de stikstofuitstoot en PFAS-normen en willen bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen. De actiegroep zei tijdens de zitting dat de boeren woensdag van plaats naar plaats willen trekken.

Dat gebeurt dus niet. Postma: 'Maar de politiek is nog lang niet van de boeren of van Farmers Defence Force af.'



Dit bericht is aangevuld met informatie over het hoger beroep

