Behandeling met protonen nu ook mogelijk voor patiënten met longkanker (update)

Protonentherapie is een methode waarmee kankercellen heel nauwkeurig kunnen worden bestraald, waardoor omliggende organen minder straling te verwerken krijgen. In Nederland zijn momenteel drie protonencentra: het UMCG in de stad Groningen is daar één van.

Onlangs werd de eerste patiënt met longkanker er bestraald. Het UMCG verwacht dat zo'n twintig procent van de longkankerpatiënten in aanmerking komt voor de bestraling met protonen.

'Meer overlevers'

'Naar verwachting zal protonentherapie bij longkanker leiden tot meer overlevers zonder bijwerkingen', zegt Hans Langendijk, hoofd van het protonencentrum.

Het heeft even geduurd voordat de behandeling ook voor mensen met longkanker beschikbaar is, legt Langendijk uit.

Nieuwe technieken

'Longen bewegen, daardoor is het erg lastig om te zorgen dat het nauwkeurig bestraald wordt. Een tumor beweegt door de ademhaling op en neer. Maar er zijn nu nieuwe technieken, waardoor we dat wel op een veilige manier kunnen doen.'

Een aantal andere vormen van kanker wordt al langer behandeld met protonen, zoals hersentumoren en borstkanker. 'Ik verwacht dat in de toekomst ook patiënten met bijvoorbeeld een tumor in de slokdarm of in het bekken in aanmerking komen.'

Opening door de koningin

Het protonencentrum in Stad werd vorig jaar zomer geopend door koningin Máxima.



