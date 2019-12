Zeven jaar cel voor man die rijdende auto op A7 beschoot

De 24-jarige man krijgt de celstraf vanwege twee pogingen tot moord. Er werd vijf jaar cel geëist, maar uiteindelijk valt het vonnis dus hoger uit.

Schieten op twee inzittenden

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte, een 24-jarige Arnhemmer, vanuit zijn rijdende auto meerdere malen op een naast hem rijdende auto schoot.

In de op 17 januari beschoten auto zaten twee personen uit Veendam. Zij alarmeerden de politie met de woorden: 'We worden beschoten'. Zij herkenden de 24-jarige verdachte als de schutter. De auto werd geraakt in de linkerdeur. Niemand raakte bij de schietpartij gewond.

Achtervolging

Eerder die nacht was er onenigheid geweest bij een snackbar aan het Sontplein in Groningen. De jongere broer van de verdachte zou daarbij door de Veendammers zijn bedreigd. Toen hij wegreed richting de A7 werd hij achtervolgd door de twee mannen. Hij schakelde daarop de hulp van de verdachte, zijn broer, in. Die reed nog in de stad, maar ook hij zette de achtervolging in richting de snelweg.

Tankstation

Ter hoogte van tankstation Dikke Linde troffen de drie auto's elkaar, waarbij er zou zijn geschoten. De verdachte heeft bekend dat hij op die bewuste avond op de A7 heeft gereden, maar ontkent stellig dat hij heeft geschoten. Getuigen spreken van slingerend rijgedrag tussen de drie auto's en van een 'kat-en-muis-spel' op de weg.

Voorbedachte raad

De rechtbank concludeert niet alleen dat er is geschoten, maar ook dat er sprake is van voorbedachte raad. De verdachte had volgens de rechtbank voorafgaand aan zijn handelen voldoende tijd om zich te beraden op zijn besluit te schieten. De rechtbank vindt poging tot moord dan ook bewezen.

Lees ook:

- OM eist vijf jaar cel voor schietpartij op A7

- Vermeende schutter A7 ontkent, meer onderzoek naar schotresten nodig