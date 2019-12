Voor Elkaar: Hanzestudenten organiseren kerstfeest voor eenzame ouderen

Tot Kerst staat RTV Noord in het teken van de actie Voor Elkaar, waarbij Groningers die zich belangeloos inzetten voor een ander in het zonnetje worden gezet.

In plaats van studenten zaten er op de Hanzehogeschool in Stad vandaag tweehonderd ouderen. Studenten van de opleiding Commerciële Economie op de hogeschool kregen een opdracht: vul een zaal met zo veel mogelijk mensen.

Warm hart

Nancy Siekman, initiatiefnemer: 'Nadat we die opdracht hadden gekregen, zijn we gaan brainstormen. Toen kwamen we bij een doelgroep die we allemaal een warm hart toedragen: de ouderen. Ze hebben veel gedaan voor de maatschappij en hen gunnen we een gezellige middag met Kerst.'

De ouderen werden met bussen naar de hogeschool gebracht. 'We keken ook hoe we het structureel zo goed mogelijk konden organiseren, zodat het ook comfortabel was voor de ouderen.' In samenwerking met de verzorgingstehuizen werden de bussen geregeld.

Polonaise

Eén van de ouderen die naar de hogeschool is gekomen, is Hanny. 'Ik vind het heerlijk. Het is een geweldig uitje voor mij. Ik ben recent weduwe geworden en alleen de sfeer hier is al gezellig.'

Ze kan niet direct een hoogtepunt noemen. 'Het is allemaal leuk, maar ik wacht op Lucas en Gea', zegt ze glimlachend. De middag werd uiteindelijk afgesloten met een optreden van het zangduo.

Siekman: 'Het succes straalt van de mensen af. Ons doel was om de mensen een leuke middag te bezorgen en je ziet dat ze genieten. De handjes gaan in de lucht, ze zingen mee. Er is zelfs een polonaise geweest. Dat betekent dat het gewoon geslaagd is.'

Lees ook:

- Lees hier alles over de actie Voor Elkaar