Komend voorjaar maand lang geen treinen in deel Groningen

Door de verbouwing van station Groningen Europapark rijden er in die periode geen treinen tussen Groningen en Assen, Groningen en Veendam en Groningen en Winschoten/Weener.

Studie en werk

De verbouwing valt tussen de mei- en zomervakantie, een periode waarin veel mensen gewoon naar hun studie of werk moeten. In de periode dat er geen treinen rijden, worden bussen ingezet.

Normaal gebeurt dat vooral in vakanties en weekenden: nu dus bijna een maand in een periode dat weinig mensen op vakantie zijn.

Twee redenen

Er zijn volgens bouwmanager Gerrit Wessels van ProRail twee redenen dat er ondanks de grote overlast toch buiten de zomervakantie gewerkt wordt. De belangrijkste is dat in de zomervakantie ook in de rest van Nederland werkzaamheden zijn.

'Stel je voor dat bijvoorbeeld ook in Zwolle grote werkzaamheden zijn. Dan moeten de vervoerders voor zowel die regio als in Groningen bussen regelen die treinen vervangen. Dat is voor een vervoerder niet haalbaar', zegt Wessels.

'Bovendien hebben we er mee te maken dat we steeds minder mensen hebben om het werk uit te voeren. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die aan de bovenleiding werken: dat personeel wordt steeds schaarser.'

Gaat rest van het land voor Groningen?

Toch had ProRail er ook voor kunnen kiezen om de werkzaamheden in Groningen juist in de zomervakantie uit te voeren, en de werkzaamheden in de rest van het land eerder te doen. Is de Randstad belangrijker dan Groningen?

Wessels: 'Het is niet zo dat Groningen minder belangrijk is, maar je kijkt wel naar de hinder. Als je de Randstad platlegt in een verkeersrijke periode is dat anders dan wanneer je het treinvervoer in Groningen verstoort. In de Randstad is nou eenmaal veel meer vervoer.'

Wat gaat er gebeuren?

In de periode dat er geen treinen rijden wordt een vierde perron bij station Groningen Europapark gebouwd. Dat is nodig omdat er meer treinen naar dat station gaan rijden. Treinen vanuit Leeuwarden rijden vanaf eind 2022, als het Hoofdstation in Groningen verbouwd is, namelijk door naar station Europapark.

Bovendien wordt het nieuwe rangeerterrein 'De Vork' na de werkzaamheden in gebruik genomen. Dat terrein ligt aan de oostzijde van station Europapark. Treinen worden daar gestald als ze 's nachts en 's weekends niet nodig zijn: nu gebeurt dat nog naast het Hoofdstation.

Alle sporen en bovenleidingen weg

Voor de werkzaamheden moeten alle sporen en bovenleidingen over een traject van zo'n drie kilometer worden weggehaald, zegt bouwmanager Wessels. 'Het is dus echt nodig om vier weken geen treinen te laten rijden.'

'Maar het is ook een keuze: je kan het ook in meerdere weekenden doen, maar dan veroorzaak je op een andere manier veel overlast. Nu is er eenmalig veel pijn voor de reiziger: dat is duidelijker en voor ons efficiënter.'

Minder overlast verbouwing Hoofdstation

Ook de monumentale perronkappen op het Hoofdstation worden in de vier weken durende stremming weggehaald. 'Die gaan naar een bedrijf dat ze renoveert: ze komen in 2022 terug', zegt Wessels.

Doordat station Groningen Europapark meer sporen krijgt en het nieuwe rangeerterrein in gebruik wordt genomen, moeten toekomstige werkzaamheden aan het Hoofdstation in Groningen minder overlast opleveren.

De bedoeling is dat treinen tijdens die werkzaamheden station Groningen Europapark als eindstation kunnen gebruiken. Daardoor hoef je minder ver met de bus te rijden als je bijvoorbeeld van Groningen naar Winschoten wilt reizen met de trein.

Leeuwarden, Eemshaven en Delfzijl

Ook het treinverkeer op de andere trajecten, tussen Groningen en Leeuwarden, de Eemshaven en Delfzijl ligt komend voorjaar twee weekenden stil. In de weekenden van 9 en 10 mei en 16 en 17 mei rijden daarom in de hele provincie geen treinen.

