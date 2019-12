Midden-Groningen wil bouwen in Overschild makkelijker maken

In het dorpshuis stond een maquette waarop inwoners hun plannen kunnen laten zien (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen willen de regels voor nieuwbouw in Overschild versimpelen en verruimen. Dat staat in een nieuw bestemmingsplan voor het dorp.

'Het is een bestemmingsplan waarin veel meer mogelijk is', vertelt wethouder Jan Jakob Boersma. 'De plannen zijn positief ontvangen door het dorp zelf.'

Minder eisen

Als het aan het college van B&W ligt hoeven toekomstige woningen niet te voldoen aan specifieke kleureisen en andere eisen van de zogenaamde welstandscriteria. Alleen algemene welstandscriteria zouden moeten gelden, maar daar kan in sommige gevallen ook van worden afgeweken.

Ook worden bouwregels, over onder meer de afstand tot de erfgrens en het oppervlakte van het gebouw, verruimd. Daarnaast is er geen omgevingsvergunning nodig als het huis binnen het nieuwe bestemmingsplan past. Een melding is dan voldoende.

Bijzonder dorp

Deze manier van werken is een relatief nieuwe vorm. 'Het is een door het Rijk toegestaan experiment', vertelt Boersma die het een spannende proef vindt. 'Het is een heel andere manier van werken.'

Overschild is een goede plek om die nieuwe vorm uit te proberen, omdat het bouwproces daardoor makkelijker gaat. 'Er vindt in Overschild een uniek proces plaats. Het merendeel van het dorp wordt vernieuwd. We willen de inwoners ondersteunen zodat het proces zo optimaal mogelijk door kan gaan', aldus de wethouder.

Als gevolg van de aardbevingsschade wordt een groot deel van Overschild gesloopt en opnieuw herbouwd. De inwoners hebben gevraagd om keuzevrijheid bij de inrichting van hun nieuwe dorp dat nu ongeveer 230 huizen telt.

Nog niet definitief

De nieuwe plannen zijn nog niet definitief. De stukken liggen onder meer nog ter inzage op het gemeentehuis in Slochteren. Tot en met 15 januari kan er nog gereageerd worden op het nieuwe bestemmingsplan.

