Versterkte dijk tussen Eemshaven en Delfzijl: 'Die kan zeker weer 25 jaar mee'

De versterkte dijk met in de verte de Eemshaven (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Vijf jaar is er aan gewerkt en donderdag wordt-ie opgeleverd, de nieuwe versterkte dijk tussen de Eemshaven en Delfzijl. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) komt langs om de dijk officieel in gebruik te nemen.

De bijna twaalf kilometer lange dijk tussen de havenstad en de Eemshaven is de grootste klus ooit voor Waterschap Noorderzijlvest.

Twee meter hoger

De kruin van de dijk ligt tien meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) en dat is twee meter hoger dan de vorige dijk. Ook is goed te zien dat de dijk veel breder is dan zijn voorganger. Tussen Bierum en Delfzijl ligt een dubbele dijk.

Dubbele dijk

De dubbele dijk maakt onderdeel uit van de dijkversterking tussen Delfzijl en de Eemshaven. Achter de primaire dijk bij Bierum is een tweede dijk aangelegd. In het gebied daartussen kan gecontroleerd zout water worden binnengelaten. De dubbele dijk maakt onderdeel uit van de dijkversterking tussen Delfzijl en de Eemshaven. Achter de primaire dijk bij Bierum is een tweede dijk aangelegd. In het gebied daartussen kan gecontroleerd zout water worden binnengelaten. De dubbele dijk bestaat uit twee delen: het eerste deel wordt gebruikt om slib uit de Eems-Dollard 'in te vangen'. Het slib dat daar neerslaat, wordt gerijpt tot klei, die later gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld dijkversterking. Het tweede deel van de dijk staat direct in verbinding met het eerste deel en is speciaal bedoeld voor aquacultuur en zilte teelt.

De ingreep was nodig omdat de oude dijk niet meer aan de eisen voldeed, zegt Silvia Mosterd van Noorderzijlvest. In de nieuwe dijk is rekening gehouden met de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling door de gaswinning en met aardbevingen.

Aangescherpte regels

Daarmee voldoet de dijk aan de aangescherpte regels van waterveiligheid. 'Deze dijk kan zeker weer 25 jaar mee', zegt Mosterd.

In de versterkte dijk is onder meer zeventigduizend ton asfalt verwerkt (Foto:Jan Been)



Bij de werkzaamheden is een miljoen kubieke meter zand verplaatst, zeshonderdvijftigduizend kuub klei aangevoerd en zeventigduizend ton asfalt verwerkt. 'Enorm', zegt Mosterd.

Feestelijkheden

Als onderdeel van de feestelijkheden worden vijf kunstwerken onthuld met daarop gedichten. Zaterdag kan het publiek kennismaken met de nieuwe dijk en zijn er allerlei activiteiten, van muziek en theater tot een hardloopwedstrijd en wandeltocht over de dijk.

