Water en haven weer terug in centrum Uithuizen

Het nieuwe haventje in het centrum van Uithuizen, voorlopig nog even zonder boten (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Waar vroeger alleen een plein was op de Blink is nu ook water te vinden. Daardoor kunnen bootjes aanmeren in het vernieuwde winkelgebied. Het centrum was 'verloederd', aldus de gemeente Het Hogeland.



'Bij de tijd'

Met deze impuls hoopt de gemeente op meer winkelend publiek. 'Het centrum zat niet logisch in elkaar. We proberen het weer goed bij de tijd te krijgen', aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.

Dijkhuis heeft de laatste damwand dinsdag verwijderd om het einde van de werkzaamheden te markeren. 'Er is nu weer vrij baan voor kleine bootjes', laat de wethouder weten. De haven die er niet meer was, is weer teruggebracht.'

Wethouder Eltjo Dijkhuis verwijdert de laatste damwand (Foto:Jeroen Berkenbosch)



Dijkhuis: 'We hebben een aantal oude panden gesloopt. Het water is doorgetrokken naar het centrum en we denken dat dit toerisme en recreatie op gaat leveren. Zowel in als om het water.'

Veel zichtbaarder

Ondernemers zijn blij dat de werkzaamheden afgerond zijn omdat het wel voor enige overlast heeft gezorgd. 'Veel modder in de zaak. Vaak dat de weg afgesloten was waardoor de winkel wat slechter bereikbaar was', vertelt onderneemster Heidy Lambeek. Zij heeft een elektronicazaak in het centrum.



'Maar zakelijk gezien zijn we er op vooruitgegaan. Want door de sloop van een gebouw aan de overkant zijn we vanaf het plein veel zichtbaarder geworden', aldus Lambeek.

Aantrekkelijker

Lambeek hoopt op meer winkelend publiek door de aanpassingen. 'Ik denk dat er meer mensen zullen komen. Ook als het er straks helemaal klaar is en er netjes uitziet zal dit voor mensen een aantrekkelijke omgeving zijn om te komen winkelen'.

Naast het herstel van een verbinding met het water wordt nog de laatste hand gelegd aan de brug op de Blink. Voetgangers en fietsers kunnen daar vanaf volgende week gebruik van maken.

