Akkoord tussen boerenorganisaties en kabinet

In het akkoord zijn veel maatregelen opgenomen die het kabinet al eerder naar buiten heeft gebracht. Volgens bronnen rond het kabinet is het vooral belangrijk dat er overeenstemming is over de maatregelen omdat het kabinet eraan hecht in gesprek te blijven met de organisaties.



Niet gedwongen stoppen

In het akkoord staat onder meer dat er geen sprake zal zijn van een 'generieke krimp' van de veestapel. Ook zullen boeren niet gedwongen worden te stoppen. Verder is afgesproken dat drempelwaarden voor stikstof regionaal moeten worden geregeld, en dat er minder eiwit in veevoer moet komen, zoals het kabinet al aankondigde.

Afgevaardigden van het Landbouw Collectief ontbeten maandagochtend met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier. Die uitnodiging kregen de boeren nadat de organisatie had geklaagd over de opstelling van het kabinet.



Tientallen trekkers op Binnenhof

Dat de onderhandelingen tussen het ministerie van Landbouw en boerenvertegenwoordigers moeizaam verliep was een van de redenen dat er voor woensdag acties zijn afgekondigd. Hoewel een deel van de acties inmiddels weer is afgeblazen, zijn veel boeren alsnog van plan te demonstreren tegen het kabinetsbeleid. Zo stonden er tientallen trekkers bij het Binnenhof in Den Haag.

Na een kort en onaangekondigd protest zijn de boeren weer richting huis gegaan. Ze hebben hun punt gemaakt, is te horen onder de agrariërs. Het getoeter was in de vergaderzaal van de senaat te horen.

Organisatie Farmers Defence Force, een van de radicalere organisaties aangesloten bij het collectief, trok haar handen af van de demonstraties nadat de rechter had besloten dat de groep niet mocht actievoeren bij distributiecentra en supermarkten.