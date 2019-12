Lopend Vuur: Ik heb begrip voor de boerenacties

Een grote protestactie bij distributiecentra voor vandaag werd afgeblazen, omdat de rechter er volgens de boeren teveel voorwaarden aan stelde.

De boeren voeren al langere tijd actie omdat ze het niet eens zijn met het kabinetsbeleid rond de stikstofuitstoot en de PFAS-normen. Bovendien willen ze bij de supermarktbranche een beter verdienmodel afdwingen.

Bij eerdere peilingen bleek er in ons land flinke steun te bestaan voor de boeren. Inmiddels zijn er ook kritische geluiden en over de manier van actievoeren is onderling ook discussie.

We zijn benieuwd naar je mening.

Lopend Vuur:



