Overlastgevende asielzoekers Ter Apel naar speciale locatie in Hoogeveen

Overlastgevende asielzoekers uit Ter Apel worden voortaan ondergebracht in Hoogeveen. Daar gelden strengere regels dan in een regulier asielzoekerscentrum.

Daarnaast stelt de staatssecretaris een miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen om overlast tegen te gaan. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol meldt dat woensdag aan de Tweede Kamer.

Overlast aanpakken

In Ter Apel en omgeving wordt al langer gekeken naar mogelijkheden om overlastgevende asielzoekers, met name uit veilige landen, aan te pakken. Daar zijn drie zogenaamde ketenmariniers voor aangesteld.

Terrein niet af

De asielzoekers die in Hoogeveen worden geplaatst mogen het terrein niet verlaten. Ze krijgen een gebiedsgebod. Op die manier hoopt de staatssecretaris dat mensen in de omgeving van Hoogeveen geen last zullen hebben. 'We hebben goede afspraken gemaakt om overlast te voorkomen', aldus Broekers-Knol.

Om de overlastgevende asielzoekers goed in de gaten te kunnen houden is er een lijst met ongeveer 250 namen. Als een asielzoeker diefstallen of andere misdaden pleegt kan hij of zij op die lijst komen en wordt er extra op de asielzoeker gelet.

Westerwolde verlaten

Ketenmarinier Henk Wolthof zei een maand geleden dat er ongeveer vijftig overlastgevers van die lijst Ter Apel zijn uitgezet. 'Zij moeten de gemeente Westerwolde verlaten. Soms helpt de politie daarbij maar meestal is dat niet nodig', aldus Wolthof.

Lees ook:

- 'In half jaar tijd vijftig overlastplegers azc Ter Apel uitgezet'