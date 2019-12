Gemeente Groningen geeft elke dag een boom weg

Het is één van de ideeën uit het gemeentelijke 'groenplan' voor de komende jaren. 'We hebben 365 dagen in een jaar. Hoe leuk zou het zijn als we elke dag een boom doneren aan een inwoner.'

Inwoners inspireren

Chakor benadrukt dat het meer dan zomaar een idee is. 'We willen het groen versterken. We weten dat veel tuinen in de gemeente versteend zijn. Dus we hebben gezegd, we gaan de inwoners informeren, inspireren en faciliteren. En dit is één van die manieren.'

Klimaatweek

Het weggeven van bomen is een aanvulling op reeds bestaande projecten, zoals tegels eruit, groen erin, en het aanleggen van bijenlinten en geveltuintjes. Maar kan iedereen volgend jaar zomaar een boom aanvragen? 'Dat ga ik nu nog niet verklappen, maar ik zou het leuk vinden als ook gemeenteraad met ideeën komt', aldus Chakor.

Volgend jaar oktober houdt de gemeente de klimaatweek. 'Misschien zijn er nog wel meer plannen om het groen in de gemeente een impuls te geven. Dus die ideeën gaan we verzamelen en vervolgens uitvoeren', besluit Chakor.

