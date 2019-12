'Werkprogramma Groningen@Work veel te vaag'

Het werkgelegenheidsprogramma Groningen@Work van de provincie is onvolledig, vaag en mist concrete doelen. Dat is de mening van de hele oppositie in de Provinciale Staten.

Het werkgelegenheidsprogramma moet Groningers zonder werk weer aan een baan helpen, en zo ook de economie stimuleren. Het werd in 2016 in het leven geroepen. De provincie zelf beweert dat het programma 7500 banen heeft opgeleverd - een moeilijk te controleren claim. Coalitiepartijen willen graag verder met het programma.

'Wat ging er nou goed?'

Maar Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden, Partij voor de Dieren en 50 Plus stellen voor om over de kadernota Groningen@Work, een document dat de doelstellingen van het werkgelegenheidsprogramma voor de komende jaren bepaalt, van tafel te halen.

'Het stuk overtuigt niet', zegt Forum voor Democratie-voorman Bart van der Werf. 'Wat ging er de afgelopen jaren nou goed? Daar lees ik niks over in dit stuk. In hoeverre heeft Groningen@Work echt bijgedragen aan banengroei? Is het geen gevolg van economische groei die we in onze provincie ook hebben gehad? De nota is slecht onderbouwd.'

Nota is niet verbeterd

Die mening deelt SP-Statenlid Kees Frenay. 'We hebben een suggestie gedaan om de nota terug te trekken en het beter te maken, maar daar is niets mee gedaan', stelt hij. 'De nota is veel te vaag en te algemeen. Ik zie goede bedoelingen nergens vertaald in concrete afspraken.' Bram Schmaal (Groninger Belang) voegt zich daarbij.

Ook de Partij voor het Noorden baalt. 'We missen concrete doelen en uitdagingen in het stuk', laat Statenlid Leendert van der Laan weten.

Blij met de steun

Coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, CDA, VVD, D66 en ChristenUnie staan wel achter het plan. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken is blij met die steun en wil verder met de nota, door onder meer te gaan werken aan goede acquisities, aantrekken van nieuwe werkgelegenheid en te werken aan de waterstofeconomie. Het programma komt later dan ook terug in de Staten.

Lees ook:

- 'Effect werkgelegenheidssubsidies provincie is lastig te controleren'

- NoordZaken checkt: 7.500 nieuwe banen dankzij provincie? (2018)