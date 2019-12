Donderdagavond is het niet Danny Buijs maar Adrie Poldervaart die eindverantwoordelijk is. (Foto: OrangePictures)

'We zijn niet echt van de boetes, meer van trakteren' zegt Buijs lachend. Na zijn actie tegen ADO, waardoor hij werd weggestuurd, heeft hij de selectie getrakteerd. 'De spelers hadden zin in loempia's, dus die heb ik laten bezorgen.'

Elke wedstrijd op de tribune?

'Ik denk niet dat het veel uitmaakt wie op de bank zit', zegt Buijs een dag voor de bekerwedstrijd tegen Utrecht.

'Je merkt ook al tijdens wedstrijden dat het heel lastig is om jongens te bereiken als je langs de lijn staat. Misschien spelen ze morgen wel de wedstrijd van hun leven, dan moet ik voortaan elke wedstrijd op de tribune gaan zitten', zegt de trainer met een knipoog.

'Tegen Utrecht moeten de andere stafleden de dingen, die ik normaal op een wedstrijddag doe, gaan invullen. Het is zoals het is. Ik mag me morgen niet met het team bemoeien, dus dat ga ik ook niet doen. Verder proberen we alles zo normaal mogelijk te houden. Qua voorbereiding verandert er dan ook niet veel. Als coach is je inbreng toch beperkt tijdens wedstrijden.'

Zicht

Buijs weet nog niet op welke plek hij de wedstrijd in het stadion gaat bekijken. 'Als je de wedstrijd als trainer boven in het stadion gaat bekijken, heb je vaak veel beter zicht dan als je op gelijke hoogte zit. Dat vind ik wel interessant. Misschien heeft het wel een positief effect, ik weet het niet. De andere trainers kunnen ook dingen overbrengen. Ik heb in ieder geval niet de indruk dat het een negatief effect heeft.'

Buijs hoopt dat FC Groningen morgen net zo speelt als het in de tweede helft tegen FC Utrecht in de competitie deed. 'Het wrange was dat we die wedstrijd in de tweede helft verloren. We zijn ervan overtuigd dat als we een goed niveau halen, we Utrecht kunnen verslaan.'

Het duel tegen FC Utrecht is dit seizoen pas het eerste bekerduel voor Sergio Padt



Twijfelgeval

Gabriel Gudmundsson gaat de wedstrijd waarschijnlijk niet halen en ook Charlison Benschop is nog een twijfelgeval.

