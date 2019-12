Ook Groningse ziekenhuizen kunnen toestroom patiëntjes nauwelijks aan

In heel Nederland kampen ziekenhuizen momenteel met overvolle kinderafdelingen. Patiëntjes worden soms noodgedwongen doorverwezen naar een ziekenhuis in een ander deel van het land.

Ook het UMCG en het Martiniziekenhuis hebben ermee te maken.

Het RS-virus gaat momenteel rond. Jonge kinderen kunnen door het virus ernstige klachten krijgen, waarvoor ze op de intensive care (ic) moeten worden verpleegd.

RS-virusinfectie

Een RSV-infectie is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het respiratoir syncytieel virus. Dit veroorzaakt vooral ernstige ziekte bij jong baby's die benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longontsteking. Een RSV-infectie is een luchtweginfectie die wordt veroorzaakt door het. Dit veroorzaakt vooral ernstige ziekte bij jong baby's die benauwd worden door een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longontsteking. Te vroeg geboren kinderen of kinderen met een aangeboren hartafwijking of het syndroom van Down, hebben een verhoogd risico op een ernstiger ziektebeloop. Sterfte door RSV bij kinderen komt in Nederland nauwelijks voor. (Bron: RIVM)

De kinder-ic van het UMCG telt veertien bedden. 'Allemaal vol', zegt woordvoerder Joost Wessels. 'We hebben al twee patiëntjes moeten doorverwijzen naar ziekenhuizen in Amsterdam en Utrecht.'

Wessels legt uit hoe het systeem van universitaire ziekenhuizen werkt: 'Als ergens op een kinder-ic een plek vrijkomt, dan wordt dit gemeld aan het landelijk netwerk. Dan is het kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het kan dus best zijn dat wij over een paar dagen een patiëntje krijgen van elders.'

Buitenland als noodscenario

In het zuiden van het land worden kinderen soms doorverwezen naar ziekenhuizen in België. Ook het UMCG houdt een dergelijk noodscenario achter de hand, zegt Wessels: 'We hebben voor de zekerheid alvast contact opgenomen met ziekenhuizen in Oldenburg en Bremen. En voor de rest: voor echte spoedgevallen hebben we altijd plaats, of we maken plaats.'

De helft kan niet worden gebruikt. We hebben te weinig personeel Dana Kragten - Martiniziekenhuis

'Helft bedden kan niet worden gebruikt'

Ook het Martiniziekenhuis heeft zijn handen vol aan de toestroom van patiëntjes. Het ziekenhuis kan het nauwelijks aan, schetst woordvoerder Dana Kragten: 'Onze kinderafdeling heeft 24 bedden, maar de helft kan niet worden gebruikt. Dat komt door een structureel gebrek aan gespecialiseerd personeel.'

'We hebben dus nu twaalf plekken in gebruik, dat is eigenlijk te weinig. We streven naar zestien, maar dan moet je dus wel voldoende mensen hebben', zegt Kragten. 'In de zomer kunnen we het aan. Maar nu de virussen weer rondgaan, hebben we te weinig opvangcapaciteit.'

Dilemma's

Dat zorgt voor dilemma's. Kragten: 'Als je een operatie plant, en de patiënt moet daarna nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven, dan moet er wel voldoende verplegend personeel zijn. We moeten daarom operaties, die medisch niet noodzakelijk zijn, uitstellen. En soms ook operaties, die wel noodzakelijk zijn.'

Het Martiniziekenhuis heeft zelf geen kinder-ic. Maar het kan wel kinderen opvangen, die niet langer op de kinder-ic van een ander ziekenhuis - bijvoorbeeld het UMCG - hoeven te liggen, maar nog wel extra zorg nodig hebben. Kragten: 'Op onze high care afdeling zijn hiervoor altijd drie plekken gereserveerd. Het is ook fijn voor ouders als hun kind in de eigen regio kan worden verzorgd.'

Profijt van personeel

Het gebrek aan gespecialiseerd personeel speelt voor het UMCG minder dan voorheen, zegt woordvoerder Wessels. 'We hebben de laatste jaren extra verpleegkundigen voor de kinder-ic opgeleid. Daar hebben we nu profijt van.'

