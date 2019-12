Toeristenbelasting Stad voor hostels in 2021 weer omlaag

De toeristenbelasting voor hostels in de gemeente Groningen gaat per 2021 omlaag. (Foto: Yannic Meyer/Flickr (Creative Commons))

Per overnachting moeten hosteleigenaren met ingang van volgend jaar 3,70 euro betalen. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van dit jaar: nu kost het nog 1,45 euro per nacht. Eigenaren kunnen de belasting doorberekenen aan de klant.

'Wil gemeente wel ondernemers?'

Eigenaren van hostels balen van die belastingverhoging: 'Ik vraag me zo langzamerhand af of de gemeente eigenlijk wel ondernemers in de stad wil', zei Nienke Sterrenburg, eigenaresse van hostel De Helleborus er in mei van dit jaar over.

GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en SP willen dat hostels, waar de prijs van een overnachting normaal gesproken lager ligt dan in hotels, minder belasting gaan betalen. De Partij voor de Dieren, 100% Groningen en Student&Stad waren het daar in een gemeenteraadsvergadering mee eens.

Vier prijsklassen

De partijen willen vier verschillende prijsklassen voor toeristenbelasting. In de gemeentelijke begroting voor 2021 moet duidelijk worden welke prijzen de gemeente in dat jaar gaat hanteren.

Ten Boer

Overigens hoeven hotel- en campingeigenaren in de voormalige gemeente Ten Boer het komende jaar helemaal geen toeristenbelasting af te dragen. Wethouder Paul de Rook (D66) maakte dat begin december bekend.

Lees ook:

- Hostels niet blij met verhoging toeristenbelasting: 'Verschrikkelijk!'

- Koninklijke Horeca: stop met verhogen toeristenbelasting

- Verhoging toeristenbelasting levert gemeente Groningen vier ton op