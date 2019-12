De Rook: 'De hele wereld kijkt naar de ontwikkeling van de hyperloop'

De noordzijde van Meerstad is geen mogelijke locatie voor het testcentrum van de hyperloop, maar dé locatie in Groningen. Dat heeft de ontwikkelaar van de hyperloop, Hardt Hyperloop laten weten.

Vrijdag maakt het bedrijf uit Delft bekend waar het testcentrum wordt gebouwd: in Groningen of in Zeeland.

Enige locatie

'We hebben begrepen dat, mocht de hyperloop naar Groningen komen, het bedrijventerrein Meerstad-noord als enige locatie in beeld is', vertelt verantwoordelijk wethouder Paul de Rook (D66).

De Rook benadrukt dat het niet gaat om de woonwijk, maar het bedrijventerrein ten noorden van Meerstad. 'Daar is de ruimte die nodig is voor de aanleg van het testcentrum, want er is heel veel lengte nodig. Het terrein staat nu ingetekend als energielandschap en daar past deze invulling natuurlijk ook erg goed bij.'

Transportsysteem met capsules

Een hyperloop is een transportsysteem waarbij capsules met personen of goederen tot duizend kilometer per uur door vacuüm gezogen buizen worden geschoten. Om de hyperloop te kunnen testen is een baan met een lengte van zo'n drie kilometer nodig.

'Het is een geweldige kans voor Groningen', beaamt De Rook. 'De hele wereld kijkt naar dit concept. En we hebben een ontzettend goede reputatie als het gaat om innovatie op het gebied van mobiliteit en verkeers- en vervoersconcepten.'

De keuze voor Meerstad-noord is mede ingegeven door het feit dat het dicht bij de stad Groningen ligt. En dus ook in de nabijheid van verschillende kennisinstellingen op de Zernike Campus.

'Nog niet beklonken'

Wie in de veronderstelling was dat Hardt Hyperloop meerdere locaties in onze provincie op het oog had, komt dus bedrogen uit. Dat de keuze voor Meerstad-noord dus vaststaat, betekent niet dat die andere keuze ook al beklonken is. 'Zeker niet', bevestigt De Rook.

'We hebben geen voorkennis. Ik heb begrepen dat ze in Zeeland ook maar één locatie op het oog hebben. We zullen vrijdag, net als iedereen, moeten wachten op het verlossende telefoontje. Ik ben heel benieuwd.'

