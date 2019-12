De financiële meevaller tijdens de renovatie van openluchtbad de Papiermolen in de stad Groningen wordt niet geïnvesteerd in de sport. Een oppositievoorstel om het geld in het 'co-investeringsfonds sport' te storten, haalde het niet.

Volgens fractievoorzitter René Bolle van het CDA hebben sport en sportverenigingen het moeilijk. 'De verenigingen staan onder druk door hogere energiekosten, tariefverhogingen en bezuinigingen.'

Verbouwing goedkoper

De verbouwing van de Papiermolen is vier ton goedkoper uitgevallen dan gepland. Het college wil het geld terug laten vloeien naar de algemene middelen.

'Dat is conform de regels en daarom vanuit het oogpunt van het college begrijpelijk', aldus Bolle. 'Maar voor een coalitie die zo progressief en voor verandering is, kan het vasthouden aan één regel niet de reden zijn.'

'Uitgeven waar het nodig is'

Maar vasthouden aan de regels, dat is wat de coalitie in dit geval dus wel doet. 'Laten we het uitgeven op het moment dat we weten waar het geld het hardst nodig is', aldus Jeffry van Hoorn van GroenLinks.

Gerben Brandsema van de ChristenUnie noemt het voorstel sympathiek. 'Maar er kan altijd wel een onsje meer bij. Dat geldt ook voor cultuur, handhaving, en onderwijshuisvesting. Laten we eerst waar de knelpunten zitten, en dan een afweging maken.'

'Niet de meest verstandige optie'

'We moeten hier geen klaagzang houden', aldus Jan Pieter Loopstra van de PvdA. 'Mijn fractie vindt dat we het hier in de gemeente ontzettend goed geregeld hebben. Sport is belangrijk, maar gaat niet boven alles.'

Volgens sportwethouder Inge Jongman (ChristenUnie) lijkt het aantrekkelijk om het geld aan te wenden voor de sport. 'Maar op dit moment is dat niet de meest verstandige optie.'

Lees ook:

- Gerenoveerde Papiermolen is weer open: 'Een oase in de stad!'