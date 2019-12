'Verbouwing stadhuis mag niet leiden tot lastenverhoging'

Een eventuele overschrijding van het budget voor de verbouwing van het Stadhuis in Groningen mag niet leiden tot lastenverhoging of sluiting van voorzieningen. Die toezegging deed wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA).

Tijdens de laatste raadvergadering van 2019 stond de revitalisering van het stadhuis op de agenda. Een meerderheid van de raad kiest voor variant 1, en daarmee een verhuizing van de raadszaal van de begane grond naar de derde verdieping.

'Brede steun'

'We hechten aan een brede steun voor dit voorstel', zo liet Van der Schaaf weten. 'Het besluit is met zwaar gemoed genomen. Maar we hebben het over één van de belangrijkste Rijksmonumenten van de stad, en het is de werkplek van velen van ons.'

'Geld uitgeven aan jezelf is nooit populair en komt altijd ongelegen', aldus fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie. Om de verbouw te kunnen betalen wordt er met ingang van 2023 geld gehaald uit het Stedelijk Investeringsfonds (SIF), totdat er structurele middelen gevonden zijn.

Niet ten koste van wijkvernieuwing

Een motie van de PvdA, 100% Groningen, de VVD en de ChristenUnie om te voorkomen dat de bijdrage uit het fonds ten koste gaat van bijvoorbeeld wijkvernieuwing en infrastructuur werd door een meerderheid aangenomen.

De PVV spreekt van een markant en historisch gebouw dat recht doet aan een stad als Groningen. 'Maar stel je ambities op het gebied van die belachelijke duurzaamheid bij, en je kunt miljoenen bezuinigen', gaf fractievoorzitter Ton van Kesteren het college nog mee als tip.

'Degelijk ontwerp'

Voor de PvdA is de verbouw van het stadhuis niet de belangrijkste ambitie, liet fractievoorzitter Bushoff weten. 'We kiezen voor een degelijk ontwerp. Het prijskaartje (19 miljoen euro, red.) komt niet als een verrassing, maar wel uitermate ongelegen.'

Volgens Berndt Benjamins van D66 gaat het om de toekomst van het 'huis en hart' van de stad en de toekomst van het democratisch stelsel. Het is niet verstandig om te kiezen voor een gemankeerde variant.'

Risico's

Amrut Sijbolts van de Stadspartij wilde weten hoe het college stuurt op eventuele financiële risico's van het project. 'Het kan niet zo zijn dat een overschrijding van het budget wordt gefinancierd door het verhogen van de lasten.'

En die toezegging ligt er dus. 'Het gaat om veel geld en om meer geld dan we drie jaar geleden dachten. In deze tijd is het voor het college dan ook van belang om de juiste keuze te maken', aldus wethouder Van der Schaaf.

Lees ook:

- GroenLinks is om: 20 miljoen kostende verbouwing Stadhuis lijkt aanstaande

- 'Bijna 20 miljoen voor verbouwing Stadhuis niet uit te leggen'

- Stadhuis wordt voor bijna 20 miljoen euro verbouwd