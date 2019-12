HD Louwes-gemaal bij Zoutkamp verhuist en krijgt kwaliteitsinjectie

Het Herman Derk (HD) Louwes-gemaal in Zoutkamp wordt verplaatst en opnieuw gebouwd. Dat heeft het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest besloten. Het gemaal in het Hunsingokanaal komt vijfhonderd meter verderop aan de Panserweg.

Aan de Panserweg wordt in de voormalige zeedijk een nieuw complex gebouwd, dat bestaat uit het gemaal HD Louwes en de historische Hunsingosluis. De sluis wordt verbouwd tot schutsluis om pleziervaart door te laten.

Afvoercapaciteit

Het huidige gemaal HD Louwes, dat is gebouwd in de jaren zeventig van de vorige eeuw, is economisch afgeschreven en heeft onvoldoende afvoercapaciteit. Bovendien is het een obstakel in de pleziervaart tussen het Hunsingokanaal en het Lauwersmeer.

Het waterschap stond voor de keuze het gemaal te moderniseren of voor nieuwbouw te kiezen.

Toeristische impuls

Nieuwbouw van het gemaal had de voorkeur van zowel het waterschap als inwoners en diverse organisaties in Zoutkamp. Het komt de vaarrecreatie ten goede en het geeft daarmee een impuls aan het toerisme in het vissersdorp. Daarnaast kan door de integratie van het gemaal en de historische sluis in één complex de restauratie van het rijksmonument beginnen.

Het nieuwe HD Louwes-gemaal krijgt een afvoercapaciteit van zestienhonderd kubieke meter water per minuut.