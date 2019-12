Heel Westerwolde gaat hetzelfde betalen voor afvalinzameling

Dat betekent dat iedereen in de gemeente hetzelfde bedrag gaat betalen, maar dat er wel verschillen zijn in de grootte van de groene containers.

Inwoners zijn volgend jaar 246 euro kwijt aan afvalstoffenheffing, waarbij ze zullen moeten blijven scheiden. Daarnaast blijven de inwoners voorlopig dezelfde containers gebruiken. Het legen van een container kost niets.

Opspraak

Het afvalbeleid van de gemeente Westerwolde kwam in opspraak, omdat eerder gemaakte plannen niet uitgevoerd konden worden. Contracten zijn niet stopgezet en berekeningen blijken achteraf niet te kloppen.

Er moest daarom, op aandringen van coalitiepartij PvdA, een nieuw besluit worden genomen over het afvalbeleid. Duidelijk is nu dat het huidige afvalbeleid met twee jaar is verlengd.

Geen schoonheidsprijs

En dat verdient 'geen schoonheidsprijs', weet ook wethouder Henk van der Goot. Huishoudens moeten namelijk vijftig euro meer betalen in vergelijking met eerder plannen.

We zijn erin gestonken Eize Hoomoedt, GroenLinks

'We zijn erin gestonken', zegt Eize Hoomoedt (GroenLinks). 'We hebben nu geen keuze meer. Want als we niet instemmen, wat dan?'

'Ik kan het kort houden', zegt VVD'er Klaas Buigel. 'Het is een fiasco.' Coalitiepartij PvdA wil graag vooruit kijken: 'We hebben niet voor niks de oude plannen ingetrokken', aldus José Molle.

Verschillen

Op dit moment betalen inwoners in het noorden van Westerwolde een ander tarief dan de inwoners in het zuiden van de gemeente. Dat komt omdat de gemeente in 2018 is ontstaan door een samenvoeging van voormalig Bellingwedde en Vlagtwedde.

Er is tot eind 2019 verschillend beleid in de voormalige gemeenten. Dat mag vanaf 2020 niet meer, omdat de gemeente dan twee jaar bestaat. Iedereen moet vanaf dat moment hetzelfde bedrag gaan betalen.

Toch blijft er wel een verschil in de grootte van de groene containers. In de containers van voormalig Bellingwedde gaat honderd liter meer. De gemeente vindt het namelijk niet handig om de oude containers te vervangen, omdat het te veel geld kost. Bovendien wordt er over twee jaar misschien wel besloten om met andere containers te werken.

Politiek spel

Er is in korte tijd al drie keer gesproken over het afvalbeleid. Daarvoor is het ook al meermaals aan bod gekomen. De voorganger van de huidige wethouder lag onder vuur vanwege het beleid en stapte niet veel later op. Het wethouderschap had een behoorlijke impact op zijn gezondheid.

Het is allemaal zo wazig en ondoorzichtig Paul Timmermans, Lijst Timmersmans

Ook woensdagavond kijken sommigen kritisch naar de plannen. 'U lijkt uw voorganger wel', zegt Paul Timmermans van Lijst Timmermans. 'Het is allemaal zo wazig en ondoorzichtig. Dat had de vorige wethouder ook'.

Raadslid Eize Hoomoedt (GroenLinks) dacht er zelfs aan om een motie van treurnis in te dienen. Zo'n motie is een signaal aan de wethouder dat de gemeenteraad het handelen betreurt. Uiteindelijk diende Hoomoedt deze niet in, omdat hij er vertrouwen in heeft dat de huidige wethouder met betere plannen kan komen.

Nieuwe plannen

Rond mei volgend jaar komt wethouder Van der Goot met nieuwe plannen rondom de afvalinzameling. Die plannen zouden dan vanaf 2022 moeten ingaan.

