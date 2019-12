Opnieuw blazer bij ESD-SIC in Farmsum (update)

In de nacht van woensdag op donderdag heeft opnieuw een stofexplosie plaatsgevonden bij ESD-SIC in Farmsum. Het is de tweede 'blazer' binnen drie dagen bij het chemiebedrijf.

Inmiddels is duidelijk dat het om een blazer van de vierde categorie gaat, de een-na-zwaarste klasse.

Het tijdstip was 02.40 uur, meldt directeur Richard Middel: 'Ik heb begrepen dat de stofwolk in de richting van Farmsum is gegaan. Of die ook in de bebouwde kom is neergedaald, valt nog niet te zeggen. Dat kunnen we pas bij daglicht vaststellen.'

Procedure in gang

'We hebben inmiddels de procedures in gang gezet', gaat Middel verder. 'De provincie en andere betrokken partijen zijn op de hoogte gebracht. We moeten nog evalueren hoe dit kon gebeuren, maar het is natuurlijk heel vervelend dat dit weer gebeurt.'

Hoe ontstaan blazers?

De blazers ontstaan bij de productie van siliciumcarbide, dat onder meer wordt toegepast in schuurpapier. De ovens waarin siliciumcarbide wordt gemaakt, zijn afgedekt met een plastic folie. In sommige gevallen wordt de druk daaronder te hoog. Als het plastic knapt, ontstaat er een grote zwarte stofwolk. De blazers ontstaan bij de productie van siliciumcarbide, dat onder meer wordt toegepast in schuurpapier. De ovens waarin siliciumcarbide wordt gemaakt, zijn afgedekt met een plastic folie. In sommige gevallen wordt de druk daaronder te hoog. Als het plastic knapt, ontstaat er een grote zwarte stofwolk. Tijdens blazers worden SiC-vezels uitgestoten die mogelijk kankerverwekkend zijn. ESD heeft geen vergunning voor deze uitstoot. De provincie heeft dwangsommen tot maximaal 750.000 euro opgelegd als ESD doorgaat met de uitstoot van de vezels.

Afgelopen dinsdagochtend vond er ook een blazer plaats. Dat was één van de vijfde categorie, de zwaarste classificatie.

Voor de rechter

Saillant detail is dat ESD-SIC en de provincie elkaar donderdag voor de rechter treffen, juist vanwege de blazers. De provincie wil het bedrijf beboeten vanwege de siliciumvezels die met blazers worden vespreid. Deze vezels zijn mogelijk kankerverwekkend en worden daarom als een gevaar voor de volksgezondheid beschouwd.



De update betreft de categorie van de blazer.

