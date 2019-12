Brandwondencentra: 'Kindervuurwerk is helemaal niet veilig'

De naam 'kindervuurwerk' wekt de indruk dat het om veilig vuurwerk gaat. Maar dat is zeker niet het geval, zeggen de artsen van brandwondencentra. 'Die term is misleidend.'

'Het gevaarlijke aan kindervuurwerk is dat het ook gewoon vuurwerk is', zegt Sonja Scholten van het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis in Stad. 'Er zit gewoon kruit in, en je moet het ook gewoon aansteken met een aansteker, lucifers of een lontje.'

In de laarzen

Vooral de 'grondbloemetjes' en 'wondertolletjes' zijn erg gevaarlijk, zegt Scholten. 'Die dansen zo leuk op en neer, maar zijn daardoor erg onvoorspelbaar. Wat we vaak zien is dat dat vuurwerk vervolgens in de laarzen of in de kleding van de kinderen terechtkomt. Dat brandt vaak door en levert al snel van die diepe derdegraads brandwonden op.'

De brandwondencentra willen vooral waarschuwen voor de valse suggestie die de term kindervuurwerk wekt.

Gemiddeld krijgen we ieder jaar zo'n 7 à 10 door kindervuurwerk getroffen kinderen binnen Sonja Scholten - brandwondenarts

Brandwonden

Scholten: 'Je kunt het gewoon in supermarkten kopen, en het suggereert dat het veilig is voor kinderen.' Dat is ook wat ouders zeggen, als ze een kind binnen brengen bij het brandwondencentrum. 'We hadden helemaal niet in de gaten dat dit vuurwerk brandwonden kon veroorzaken', zeggen ze dan. Daar willen we voor waarschuwen.'

De meeste kinderen die zijn getroffen komen in de loop van de 31ste december bij het Martini Ziekenhuis binnen. 'Gemiddeld denk ik dat we ieder jaar zo'n 7 à 10 door kindervuurwerk getroffen kinderen binnen krijgen', denkt Scholten.

Broek in brand

Maar ook de afgelopen dagen heeft het ziekenhuis al weer twee getroffen kinderen moeten behandelen. 'Bij een heel jong kind was het vuurwerk afgegaan in de hand', zegt Scholten, 'en bij een ander kind was de broek in brand gevlogen.'

Scholten pleit daarom voor meer bewustwording bij ouders. 'Opdat ze niet zo maar denken: ik geef m'n kind een kinderpakketje, want dat is wel veilig. Want ook dat vuurwerk heeft een goede instructie nodig.'

Ouders zouden ook moeten toezien op het soort kleding dat kinderen dragen, vindt Scholten. Een maillot in open laarzen is erg gevaarlijk, net als synthetische kleding of het dragen van een open muts.

