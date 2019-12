Warming-up: FC Groningen - FC Utrecht (beker)

Sergio Padt en Bart van Hintum zijn de enige twee spelers in de selectie van FC Groningen die de KNVB beker al een keer omhoog mochten houden. Voor Padt is het zijn eerste bekerwedstrijd van dit seizoen, omdat hij de wedstrijd tegen Harkemase Boys (1-2) vanwege een blessure moest missen.

'Ik ben twee keer in Utrecht voor de beker uitgeschakeld, dus drie keer is scheepsrecht', zo verwoordt de doelman zijn zelfvertrouwen voor vanavond. Vorig jaar eindigde het bekeravontuur vroegtijdig voor de FC, na een zeer matige wedstrijd tegen - toen nog eerstedivisionist - FC Twente.

FC Groningen moet het vanavond zonder trainer Danny Buijs stellen. Buijs zit een wedstrijd schorsing uit, nadat hij tegen ADO Den Haag met een rode kaart naar de tribune werd gestuurd.

De vorm: FC Groningen

De Trots van het Noorden pakte afgelopen weekend een punt tegen ADO Den Haag. Dit ondanks dat het een helft met een man minder moest spelen vanwege een rode kaart voor sterkhouder Deyovaisio Zeefuik. Die kaart werd achteraf kwijtgescholden; Zeefuik is er vanavond dus gewoon bij.

Het team van Danny Buijs pakte de laatste weken opvallend weinig punten, waar het in de weken daarvoor juist veel punten pakte. De laatste overwinning dateert alweer van 8 november, toen er met 2-1 van Vitesse werd gewonnen. De laatste thuiswedstrijd werd met 1-0 van FC Utrecht verloren, door een doelpunt van Bart Ramselaar. Hij zal vanavond in ieder geval niet scoren, want vanwege een blessure is hij niet inzetbaar voor de ploeg van John van den Brom.

De vorm: FC Utrecht

Toen FC Utrecht op 8 december naar Groningen afreisde, had het drie wedstrijden op rij niet gewonnen. Tien dagen geleden speelde de ploeg de eerste helft niet goed, maar het pakte na de rust toch de overwinning. Vorige week won Utrecht opnieuw, nu uit bij Heracles.

Daarmee werd de nederlaag tegen hekkensluiter RKC weggespoeld, en is de ploeg weer op de goede weg. De Domstedelingen staan inmiddels op de vijfde plaats in de eredivisie, met slechts drie punten achterstand op nummer drie Willem II.

Door de vele personele problemen die Utrecht kent, start middenvelder Sander van der Streek vanavond waarschijnlijk in de spits.

Waar moeten we op letten?

FC Groningen wil graag net zo spelen zoals het deed in de tweede helft tegen FC Utrecht. Dus met veel druk naar voren en met hoog opspelende backs. Dat zullen Django Warmerdam vanaf links en Deyovaisio Zeefuik op rechts moeten gaan doen. Met Ramon Pascal Lundqvist en de vaak vooruit voetballende Azor Matusiwa zal de voorhoede bereikt moeten worden.

Dat is iets wat nog te vaak niet lukt. Joël Asoro en Kaj Sierhuis scoren te weinig voor wat van spitsen van FC Groningen verwacht mag worden. Vooral Asoro deed zichzelf tegen ADO te kort, want hij kreeg twee 100 procent kansen, waarvan hij er minimaal één had mogen maken.

Historie

In Groningen speelden FC Utrecht en FC Groningen nog nooit een onderlinge bekerwedstrijd. In De Galgenwaard werden tussen beide teams al wel vijf duels afgewerkt om de cup. Drie keer was Utrecht de sterkste en twee keer bekerde Groningen door. In 2009 was de laatste bekeroverwinning van de FC in Utrecht. Het werd toen 2-4.

FC Groningen Live

De bekerwedstrijd is donderdagavond live te volgen via Radio Noord. FC Groningen – FC Utrecht begint om 18.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 18.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion. Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Charlison Benschop is ziek en is er vanavond sowieso niet bij. Ook Gabriel Gudmundsson moet het duel in verband met een blessure waarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

FC Groningen (4-4-2): Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Warmerdam; Matusiwa, Lundqvist, Hrustic, El Hankouri; Sierhuis en Asoro.