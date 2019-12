Kamphuis krijgt 'witte sticker' van FIFA

De voordracht vanuit de KNVB is bevestigd door de FIFA. De promotie wordt officieel tijdens het trainingskamp van alle Nederlandse scheidsrechters in de tweede week van januari.

'De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar fluit ik met een witte sticker op het tenue', vertelt Kamphuis.

Europa League

Hij floot z'n eerste wedstrijden in de Eredivisie in het seizoen 2011-2012. Dat werden er gaandeweg steeds meer. Het gemiddelde per seizoen schommelt nu rond de twintig Eredivisiewedstrijden.

De afgelopen tijd was hij bij veel ronden van de Champions League betrokken als VAR of assistent-VAR.

Twee jaar geleden besloot de 33-jarige Kamphuis om fulltime scheidsrechter te worden. 'Ik begin in categorie 3. Dat betekent waarschijnlijk dat ik fluit tijdens wedstrijden bij een minitoernooi van een week bijvoorbeeld.

En wellicht in de zomer een wedstrijd in de voorronde van de Europa League. Maar het is voor mij ook nog wat gissen. Ik laat het eerst maar even op me afkomen. Het is een mooie mijlpaal en een droom voor mij', zegt Kamphuis.