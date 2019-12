ESD: 'Dit is een mooie boodschap vlak voor de feestdagen'

De partijen stonden donderdag tegenover elkaar in de rechtbank van Groningen. Tot een uitspraak kwam het niet: ze hebben onderling afgesproken dat ESD de vergunning voor de uitstoot van sic-vezels nogmaals kan aanvragen.

Overkapping

De provincie besloot eind vorige maand de eerdere aanvraag niet in behandeling te nemen, omdat informatie ontbrak. Bij de zitting donderdag kwamen daar meer details over naar buiten. Zo wil de provincie weten waarom delen van het bedrijf niet overkapt kunnen worden. ESD heeft dat volgens de provincie onvoldoende uitgelegd.

Het Farmsumer bedrijf krijgt nu tot februari de tijd om die informatie te geven. Dat wil niet zeggen dat het bedrijf uit de problemen is: 'De boete blijft boven ons hoofd hangen. Het is nu zaak een goede vergunning in te dienen. Ik heb er vertrouwen in dat we de vergunning krijgen en dan is de boete ook niet nodig', zegt Middel.

Boetes innen

Het kort geding van donderdag werd aangespannen door de provincie. Die wilde de boetes van 250.000 tot maximaal 750.000 euro opleggen, omdat ESD de vezels uitstoot zonder daar een vergunning voor te hebben. Volgens de GGD en de Gezondheidsraad zijn die vezels mogelijk kankerverwekkend.

De vezels worden uitgestoten tijdens het normale productieproces en blazers. Het bedrijf kampte deze week met twee zware stofexplosies, onder andere vannacht.

'Dat is uiteraard ongemakkelijk. We betreuren het feit dat we die blazers hebben gehad, zowel voor de omgeving als ESD zelf. We zijn bezig met maatregelen en zien dat het aantal en de intensiteit van de blazers daalt', zegt Middel.

Al opgegeven?

De rechter vroeg zich tijdens de zitting af of de provincie het bedrijf überhaupt wel een vergunning wil geven. 'Wat is de inzet: het bedrijf redden of is de zaak al opgegeven?' Daarop antwoordde de advocaat van de provincie:

'Het is noch het een, noch het ander. Gedeputeerde Staten wil dat er een aanvraag om een zorgvuldige afweging te maken voor de belangen van het bedrijf en de gezondheid van de omgeving.'

Blijf praten

Aan het einde van de zitting had de rechter nog een advies voor beide partijen: 'Het zou een stuk beter zijn als u vaker fysiek bij elkaar bent, in plaats van het schrijven van brieven en mails. Blijf zoveel mogelijk met elkaar praten. De burgers van Groningen hebben belang bij duidelijkheid in hoeverre deze sic-vezels kankerverwekkend zijn.'

ESD moet de aanvraag in februari indienen. Daarna heeft de provincie doorgaans twaalf weken de tijd om een besluit te nemen.

