Opluchting over vrijlating Jan H.: 'Ik wist dat dit zou gebeuren'

'Dat je iemand met een vrouw, kinderen en kleinkinderen slechts op verdenking zo lang kunt vasthouden, is echt bizar. Er zijn gewelddadige roofovervallers die sneller vrij zijn.'

Na een half jaar voorarrest komt Meedenaar Jan H. donderdagmiddag om 17.00 uur op vrije voeten. De rechtbank heeft dat onder meer besloten omdat het onderzoek vertraging heeft opgelopen. De resultaten van dat onderzoek mag H. in vrijheid afwachten.

Wel moet hij zich tussentijds melden bij de reclassering en hij mag geen contact hebben met de andere anti-windmolenverdachten, Jan Nieboer en Johnny R. uit Nieuw-Buinen.

Vrienden en familie van H. droegen donderdag in de rechtbank een t-shirt, met de hashtag '#wijzijnJan'. 'Ik zie hem nog steeds als de frontman die als één van de weinigen vocht tegen de komst van de windmolens. Dat wilden wij vandaag laten zien', verklaart Van der Horst.

Medeverdachte Nieboer van Platform Storm is ook blij met de vrijlating. Zelf zat hij zes weken in voorarrest. 'Deze blijdschap is ook de bevestiging van mijn verwachting. Ik wist dat dit zou gebeuren.'

Nieboer is al vanaf het begin niet onder de indruk van het dossier van het Openbaar Ministerie (OM), dat inmiddels zo'n duizend pagina's beslaat.

Het OM liet tijdens de vorige pro-forma zitting weten te beschikken over opgenomen gesprekken tussen Nieboer en H., waarin ze praten over het versturen van dreigbrieven. Ook zegt het OM over dna-materiaal van H. te beschikken, dat op een tiewrap bij een asbestdumping werd gevonden.

In de artikelen over de windmolenverdachten noemen we de ene verdachte bij de volledige naam en de andere niet. Dat roept wellicht vragen op. Verdachte Jan Nieboer wordt wel met zijn volledige naam genoemd, omdat Nieboer tot voor kort nog altijd de voorman was van actiegroep Platform Storm. In die rol trad hij geregeld op in de media.

Medeverdachte Jan H. was in het verleden actief als woordvoerder van actiegroep Storm Meeden, maar dat was hij al geruime tijd niet meer.