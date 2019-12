De ontwikkeling van drones gaat onverminderd voort

Drones. Of, volgens de officiële benaming, 'onbemand luchtvoertuig'. Inmiddels zijn ze in de werelden van bijvoorbeeld fotografie en veiligheid niet meer weg te denken. De ontwikkeling rondom drones staat evenmin niet stil.

Zo bestaat er inmiddels een heuse opleiding, en worden er tests gedaan op Groningen Airport Eelde.

Verschillende doeleinden

Tegenwoordig worden drones voor verscheidende doeleinden gebruikt. Het bedrijf DroneQuest uit Eelde zet bijvoorbeeld drones in bij gevaarlijke situaties.

Robert-Jan Voogd, eigenaar van DroneQuest: 'Ons doel is om inspecties uit te voeren aan objecten, zoals bruggen en windmolens. Waar het voor mensen gevaarlijk kan worden is een drone een betere optie.'

Studenten en docent van de opleiding Droning van het Noorderpoort (Foto: Wietse Dik/RTV Noord)



Op het Noorderpoort in Groningen wordt het keuzevak 'Droning' gegeven, maar dan met een andere insteek: 'We vinden het leuk om video's en foto's te maken om zo studenten voor te bereiden op wat er straks komen gaat.' Aldus Corniels Slump, docent Droning.

'Ik geef zelf les bij de audiovisuele opleiding waar we ook veel bezig zijn met film. Hier kan een drone een goede toevoeging bij zijn.'

Opleiding

De opleiding Droning op het Noorderpoort is er nog niet zo lang. Dit is pas het tweede jaar dat de school het keuzevak aanbiedt, in samenwerking met het bedrijf OmniDrones uit Eelde.

CEO Egbert Swierts: 'Er is een groeiende vraag naar de opleiding. We begonnen vorig jaar met een pilotklas van tien studenten. Nu hebben tachtig studenten gekozen voor het vak.'

Er is een groeiende vraag naar de opleiding Egbert Swierts - CEO OmniDrones

Swierts: 'We zijn ook met hogescholen en universiteiten in contact, maar daar zit een andere vraag. De RUG kijkt bijvoorbeeld heel erg naar autonomie, dat is een hele andere ontwikkeling.'

Binnen het Noorderpoort worden drones veelvuldig ingezet. Slump: 'We zien steeds meer nieuwe technologieën waarbij drones worden toegepast. We proberen drones ook veel te gebruiken bij de fotografische opleidingen.'

De theorie die erbij komt kijken is wel lastig Kenley Uil - tweedejaars student Droning

Vliegveld

Kenley Uil, tweedejaars student Droning, koos het vak vanwege zijn passie voor fotografie: 'Drones kunnen helpen bij het fotograferen en filmen, tot nu toe bevalt het heel goed. De theorie die erbij komt kijken is wel lastig, zoals het kaartlezen.'

Robert-Jan Voogd van DroneQuest: 'Je hebt met drones wel een aantal beperkingen. Hoe hoog mag een drone vliegen? Mag de drone boven stedelijk gebied vliegen? Dan heb je natuurlijk nog de omgeving van vliegveld Eelde.'

Robert-Jan Voogd - eigenaar DroneQuest. (Foto: Wietse Dik/RTV Noord)



Waar Voogd het vliegveld als beperking ziet, is het voor Egbert Swierts juist de perfecte plek om nieuwe dingen te testen.

'We willen de drones de komende tijd steeds meer integreren in bemande luchtvaart en daar hopen we mooie ontwikkelingen te zien in de komende periode.' Op dit moment is OmniDrones al bezig op het vliegveld, vertelt Swierts.

Experimenteren

'Er zijn al ontwikkelingen op Groningen Airport Eelde. We zijn nu aan het experimenteren hoe het is om op en af een vliegveld te mogen vliegen. We willen ook kijken of het haalbaar is om kleine vluchten vanaf het vliegveld te laten plaatsvinden.'

Voogd: 'Ik denk dat het werken met drones steeds gemakkelijker gaat worden, vooral omdat het ook maatschappelijk geaccepteerd wordt.'

Dit komt volgens Voogd ook omdat drones een onveilige situatie voor mensen, veilig kan maken. 'Drones kunnen ook besloten ruimtes in, zoals ketels of tanks. In tanks kunnen natuurlijk giftige stoffen zitten, met een drone kun je er alsnog in.'

Toekomst

Met alle ontwikkelingen die drones doormaken komt één vraag naar boven: hoelang nog voordat drones het zonder piloot afkunnen? Swierts: 'Ik denk dat de techniek het steeds meer over gaat nemen. Het stelt ons wel voor een maatschappelijke vraag: in hoeverre laten we de robotisering zijn eigen gang gaan.'

'Ik verwacht dat de piloot de komende tijd nog wel aanwezig is, maar misschien niet meer op locatie maar ergens achter een bureau.'

In hoeverre laten we de robotisering zijn eigen gang gaan Egbert Swierts - CEO OmniDrones

Toch weerhoudt dit student Kenley Uil er niet van om het pad van Droning op te gaan. 'Als ik hiermee klaar ben en ik heb mijn examen gehaald dan wil ik wel met drones aan de slag.'

Ook Voogd en Slump zijn erg positief over de toekomst. 'De regelgeving zit ons mee, dus ik zie de toekomst rooskleurig tegemoet.' Aldus Voogd. Slump: 'Ik denk dat we in de voorbije toekomst niet meer zonder drones kunnen.'



Lees ook:

- Eerste testvluchten met drones op Groningen Airport Eelde