Commissie Hertogh over gesprekken Ring Zuid: 'Meer tijd nodig'

Dat is een tegenvaller voor de betrokken partijen. Eerder werd de doelstelling uitgesproken om uiterlijk eind 2019 een akkoord te bereiken over wie moet opdraaien voor - onder meer - de kosten van de vertraging van de bouw van de zuidelijke ringweg in Stad.

Dat gaat niet lukken, zo blijkt uit de brief van de commissie Hertogh, een tijdelijke commissie die is opgetuigd om het conflict over de aanleg van de Zuidelijke Ringweg te bezweren.

Commissievoorzitter Marcel Hertogh zegt verder in de brief dat de gesprekken 'constructief' zijn, en dat de partijen de 'wens hebben om er gezamenlijk uit te komen'.

'In het Plan van Aanpak is aangegeven dat er ten aanzien van de financiële situatie voor de lange termijn een totaaloplossing moet komen', zo schrijft Hertogh. Die totaaloplossing is nog niet in zicht, zo blijkt uit de brief van Hertogh.

De aannemerscombinatie Herepoort bestaat uit de Duitse bouwers Max Bogl en Zublin en de noordelijke bouwbedrijven Oosterhof HOlman, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Jansma Drachten en Roelofs Wegenbouw. Herepoort en de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, bestaand uit gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat, steggelen al sinds vorig jaar zomer over de extra kosten die de bouw van de Zuidelijke Ringweg voor zijn rekening neemt.

Gedeputeerde Fleur Gräper stelde in Provinciale Staten meermaals dat die kosten in principe voor rekening van de aannemerscombinatie zijn, maar zei daar ook bij dat die wereld 'niet zwart-wit' is.

In het voorjaar van 2018 werd bekend dat de vertraging voor de bouw van de Zuidelijke Ringweg kon oplopen tot twee of drie jaar. In de zomer van 2018 zou de weg zes weken op slot gaan om de vertraging te beperken tot twee jaar. Daar zette Aanpak Ring Zuid een streep door, omdat het ingeleverde plan niet veilig genoeg zou zijn. De vertraging is vastgesteld op ruim drie jaar en een conflict ontstond. De kosten van de vertraging worden ruwweg geschat op tientallen miljoenen euro's.

Eind 2018 werd een commissie onder leiding van professor Marcel Hertogh van de Technische Universiteit Delft opgetuigd, om het conflict over de meerkosten op te lossen en te zorgen dat partijen beter met elkaar zouden samenwerken.

Eind maart van dit jaar werd een plan gepresenteerd waarin opdrachtgevers (Rijkswaterstaat, provincie Groningen en gemeente Groningen) en de aannemerscombinatie Herepoort zouden werken aan het verbeteren van de samenwerking. Onderdeel van het plan van de commissie Hertogh was dat er eind dit jaar een akkoord zou worden bereikt over de vraag wie de kosten voor de vertraging van drie voor zijn rekening zou nemen.

Dat akkoord is vooralsnog niet bereikt en de gesprekken over de vraag wie gaat betalen, vragen meer tijd, zo maakt de commissie Hertogh dus bekend.