Groningen loopt tonnen mis door 'spookstudenten'

De gemeente Groningen zou honderdduizenden euro's mislopen vanwege studenten die wel in de stad wonen, maar er niet ingeschreven staan. Volgens Student en Stad gaat het in Groningen om duizend tot tweeduizend 'spookstudenten'.

'Exacte cijfers over het aantal spookstudenten ontbreken', zegt fractievoorzitter Marten Duit. 'We hebben geprobeerd om die te achterhalen, maar daar is echt meer onderzoek voor nodig.'

Vergeten uit te schrijven

Uit onderzoek blijkt dat studenten sinds het afschaffen van de studiefinanciering vergeten om zich in te schrijven. 'De financiële prikkel ontbreekt', aldus Duit. En dus roept de partij het college op om met een plan te komen om de inschrijvingsgraad te verhogen.

'En dat is om verschillende redenen belangrijk', benadrukt de fractievoorzitter van de studentenpartij. 'We hebben bij de brand in het Holland Casino meegemaakt dat er ook andere gevaren in schuilen, namelijk dat je niet weet wie waar, op welk moment woont.'

'Tijdens de casinobrand moesten omwonenden geëvacueerd worden', vertelt Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren. 'Toenmalig burgemeester Den Oudsten had destijds geen idee wie er allemaal woonden. Daarom steunen we de motie van Student en Stad, vanwege het veiligheidsaspect.'

Financiële kant

En dan is er nog het financiële verhaal. De gemeente ontvangt per ingeschreven inwoner 1200 euro uit het gemeentefonds. Hoeveel geld de gemeente misloopt is niet duidelijk, maar mochten de schattingen van Student en Stad kloppen dan zou het eerder om miljoenen gaan, dan om tonnen.

Duit: 'Op basis van de gegevens die we nu hebben en op basis van onderzoeken die in andere steden zijn uitgevoerd, kunnen we er bepaalde percentages op loslaten. En dan zou het in Groningen dus om duizend tot tweeduizend studenten moeten gaan.'

Een ludieke beloning

De fractievoorzitter wijst op het belang om studentenorganisaties en onderwijsinstellingen actief te betrekken bij het opstellen van een plan van aanpak. 'En zorg ervoor dat het ophef veroorzaakt in de studentenwereld. Geef mensen die zich inschrijven bijvoorbeeld een ludieke beloning.'

Spookstudenten riskeren een boete en kunnen geen paspoort aanvragen in Groningen. Ook mogen ze bijvoorbeeld niet stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

