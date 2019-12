Statenfractie PvdA pleit voor provinciaal dekkend AED-netwerk

De provincie Groningen moet in kaart brengen in hoeverre er sprake is van een dekkend netwerk van automatische externe defibrillatoren (AED) en welke gebieden nog verstoken zijn van AED's.

Die oproep komt van de Statenfractie van de Partij van de Arbeid. Volgens de partij zorgen ontwikkelingen in de zorg ervoor dat bijvoorbeeld ziekenhuiszorg verder op afstand komt te staan, onder meer door het sluiten van afdelingen in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Ook halen ambulances niet altijd de aanrijtijden van vijftien minuten.

'Een dekkend AED-netwerk is levensreddend', zegt Statenlid Isolde den Haring. 'De ambulances redden de aanrijtijden van vijftien minuten niet, terwijl de eerste zes minuten voor een reanimatie cruciaal zijn.'

'Onderzoek geeft opheldering'

'Er moet in kaart gebracht worden wat er is. Veel bedrijven hebben een AED, maar vergeten de AED te registreren. Liggen ze bijvoorbeeld in het gebouw of daarbuiten? Kan iedereen erbij? Daarnaast moet duidelijk worden wie er opgeleid zijn voor het bedienen van een AED. Een dergelijk onderzoek kan veel opheldering geven.'

De Statenfractie wil dat het onderzoek laat zien wat er nog nodig is om dit netwerk te realiseren en hoe gemeenten geholpen kunnen worden met het opzetten van zo'n netwerk.

In Stadskanaal en de voormalige gemeente Marum wordt al een dergelijk netwerk gerealiseerd. Vorige week werd in café Summertime in Mussel het eerste exemplaar binnen de gemeente Stadskanaal gerealiseerd. De lokale PvdA-fractie was initiatiefnemer van de actie, aangezien het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal geen eigen spoedeisende hulp meer heeft en de aanrijtijden voor ambulances daardoor langer zijn geworden.