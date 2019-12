FC Groningen uitgeschakeld in bekertoernooi door FC Utrecht

Net als in de competitie was FC Utrecht met 0-1 te sterk. Invaller Issah Abass scoorde twintig minuten voor tijd de enige treffer van de avond. Groningen speelde niet onaardig, maar wist veel te weinig kansen af te dwingen.

Slecht gevoel

Zo dreigt FC Groningen met een slecht gevoel de winterstop in te gaan. Alleen een overwinning aanstaande zondag tegen FC Emmen kan nog voor enige verlichting zorgen. De beslissende goal werd mooi uitgespeeld door de gasten.

Goal Abass

Van de Streek stuurde Kerk weg. Die maakte gebruik van zijn snelheid en bracht de bal hard en scherp voor. Invaller kon vervolgens van heel dichtbij niet missen. Padt werd geklopt door de snelheid van de bal.

Kans Postema

Invaller Romano Postema was nog heel dichtbij de gelijkmaker. Hij werd tien minuten voor tijd goed weggestoken door Sierhuis en schoot prima in. Utrecht-doelman Paes voorkwam met een prachtige redding de gelijkmaker.

Weinig kansen

In de eerste helft kwam het duel niet echt op gang. Beide ploegen voetbalden best verzorgd, maar wisten de weinig kansen af te dwingen. De grootste kans was voor Utrecht via Kerk. Hij werd goed weggestoken door een pass van Gustafson, maar de centrale verdedigers van FC Groningen smoorden het gevaar net op tijd in de kiem.

Opbouwend in orde

FC Groningen voetbalde makkelijker. Opbouwend was het best in orde. Mo El Hankouri werd veelvuldig gezocht over de linkerkant. Hij vond Kaj Sierhuis een aantal keer, maar de spits schoot en kopte voorlangs.

Vertragen Utrecht

Na de tegentreffer van Abass en de gemiste kans van Postema ging FC Groningen met de moed der wanhoop nog op zoek naar de gelijkmaker. Utrecht vertraagde het spel slim met wissels waardoor Groningen niet meer in het ritme kwam en de bekeruitschakeling moest slikken.

Emmen-thuis

FC Groningen sluit het kalenderjaar 2019 af met de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Het duel op zondag 22 december aanstaande in het eigen HCM-stadion begint 14.30 uur.

