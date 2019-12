Lycurgus bekert verder in Challenge Cup ten koste van Kaposvar

De volleyballers van SAMEN. Lycurgus hebben in MartiniPlaza tijdens de return in de zestiende finales van de Challenge Cup de eerste twee sets gewonnen en zijn hierdoor nu al zeker van de volgende ronde.

Vorige week won de ploeg van coach Arjan Taaij al met 3-1 in Hongarije, waardoor Lycurgus bij twee gewonnen sets al door zou zijn naar de volgende ronde. Dit lukte dus al vlotjes.



Eerste set

Ongeveer 1200 toeschouwers zagen dat beide ploegen elkaar aanvankelijk weinig ontliepen in de eerste set. Richting het einde nam Lycurgus toch afstand (25-20). Toen ook de tweede set met 25-19 gewonnen werd, Sam Gortzak zorgde voor het beslissende punt door de bal via het blok van de Hongaren uit te slaan, was de ploeg coach Arjan Taaij zeker van de volgende ronde.

Verder spelen

De wedstrijd gaat verder, maar de plaatsing van Lycurgus voor de volgende ronde komt niet meer in gevaar. (later aanvulling over het verloop van de rest van dit duel).



Montpellier

In de achtste finales speelt Lycurgus tegen Montpellier, de huidige nummer drie van Frankrijk. De Groningers spelen eind januari 2020 eerst uit en twee weken later in eigen huis.



Beker



Zaterdag speelt Lycurgus in Amersfoort de laatste officiële wedstrijd van 2019. Dan spelen de Groningers in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen topdivisionist AVV Keistad.

